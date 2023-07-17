https://ria.ru/20230717/park-1884744618.html

Пруд с шезлонгами, качели и столы появились в подмосковном парке "Дубрава"

Пруд с шезлонгами, качели и столы появились в подмосковном парке "Дубрава" - РИА Новости, 17.07.2023

Пруд с шезлонгами, качели и столы появились в подмосковном парке "Дубрава"

Кампания по благоустройству парка "Дубрава" в Павловском Посаде позволила оснастить зону отдыха прогулочными и велосипедными дорожками, столами для тенниса, а... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:44

2023-07-17T20:44

2023-07-17T20:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

павловский посад

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кампания по благоустройству парка "Дубрава" в Павловском Посаде позволила оснастить зону отдыха прогулочными и велосипедными дорожками, столами для тенниса, а также детскими площадками и шезлонгами, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. "Работы были выполнены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В итоге "Дубрава" снова преобразилась: комфортные прогулочные и велосипедные дорожки, восстановленный пруд с шезлонгами, детская игровая площадка в экостиле, столы для игры в теннис, площадка для выгула собак, качели, удобная парковая мебель, а также место, где можно перекусить", - отметили в ведомстве. По данным пресс-службы, сейчас площадь парка в 4,4 гектара разбита на три функциональные зоны: детскую, спортивную и для отдыха. Они модернизированы и обустроены тротуарами, в парке создано трехуровневое освещение, проведено озеленение, установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион". Парковка на 110 машино-мест делает "Дубраву" доступной как для местных жителей, так и для гостей из соседних населенных пунктов и даже городских округов. "Мы видим по цифрам, что идет активный рост посещений наших парков. В этой связи я ещё раз обращаю внимание, что необходимо создавать максимальную возможность для работы малого бизнеса, оказания услуг, которые очень востребованы в каждом городском округе", - прокомментировал открытие парка губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20230710/parki-1883252123.html

московская область (подмосковье)

павловский посад

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, павловский посад