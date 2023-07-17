https://ria.ru/20230717/otnosheniya-1884759880.html

Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений

Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:31

2023-07-17T23:31

2023-07-17T23:31

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ изменения, предусматривающие создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года. "Правительству РФ обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изменений, предусматривающих: создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - говорится в документе. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, доклад - до 1 октября.

https://ria.ru/20230717/poruchenie-1884758307.html

луганская народная республика

россия

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, михаил мишустин, общество