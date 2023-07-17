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Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений - РИА Новости, 17.07.2023
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23:31 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/otnosheniya-1884759880.html
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:31
2023-07-17T23:31
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ изменения, предусматривающие создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года. "Правительству РФ обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изменений, предусматривающих: создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - говорится в документе. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, доклад - до 1 октября.
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, михаил мишустин, общество
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений

Путин поручил создать систему мониторинга межнациональных отношений в новых регионах

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ изменения, предусматривающие создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года.
"Правительству РФ обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изменений, предусматривающих: создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - говорится в документе.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, доклад - до 1 октября.
Мужчина сидит за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Путин поручил ужесточить меры против дискриминации по национальности в Сети
Вчера, 23:05
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
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