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Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:31
2023-07-17T23:31
2023-07-17T23:31
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владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития новых регионов РФ изменения, предусматривающие создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 19 мая 2023 года. "Правительству РФ обеспечить внесение в раздел "Национальная политика" программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей изменений, предусматривающих: создание региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций", - говорится в документе. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин, доклад - до 1 октября.
https://ria.ru/20230717/poruchenie-1884758307.html
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, владимир путин, михаил мишустин, общество
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил расширить систему мониторинга межнациональных отношений
Путин поручил создать систему мониторинга межнациональных отношений в новых регионах