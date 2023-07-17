https://ria.ru/20230717/otnosheniya-1884584531.html

В Кремле высказались об отношениях России с Западом

В Кремле высказались об отношениях России с Западом - РИА Новости, 17.07.2023

В Кремле высказались об отношениях России с Западом

Россия не развивает отношения с западными странами, но нужно сохранять каналы диалога, они нужны в самые острые моменты, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:14

2023-07-17T12:14

2023-07-17T12:15

россия

сергей аксенов (политик)

вячеслав гладков

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не развивает отношения с западными странами, но нужно сохранять каналы диалога, они нужны в самые острые моменты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи, но каналы для диалога все равно нужны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли атака по Крымскому мосту и не прекращающиеся поставки вооружений Киеву стать поводом для полного разрыва дипломатических отношений между Москвой, Вашингтоном и Лондоном. Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Как в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

https://ria.ru/20230705/plan-1882388626.html

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россия, сергей аксенов (политик), вячеслав гладков, чп на крымском мосту