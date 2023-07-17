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"Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на перевозки с "Победой"
"Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на перевозки с "Победой" - РИА Новости, 17.07.2023
"Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на перевозки с "Победой"
"Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с авиакомпанией "Победа" из аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:20
2023-07-17T15:20
2023-07-17T16:17
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с авиакомпанией "Победа" из аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Теперь пассажиры, которые путешествуют с пересадкой в Шереметьево, могут приобрести единый билет на рейсы "Аэрофлота" и лоукостера. Они доступны на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", говорится в сообщении. Как отмечает компания, перевозка на совместных рейсах "Аэрофлота" и "Победы" дает пассажирам ряд преимуществ. В частности, максимально комфортную стыковку в пределах Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, удобную доставку багажа – он сразу летит до конечного пункта, а средняя стоимость перелета снижается за счет сегмента "Победы". Предложение действует для 28 городов России, в которые "Победа" летает из аэропорта Шереметьево. В их числе города, которые дополняют собственную маршрутную сеть "Аэрофлота": Владикавказ, Киров, Нальчик, Назрань и Чебоксары. По данным авиакомпании, на протяжении всего маршрута для ручной клади применяются нормы "Победы", а на регистрируемый багаж применяются правила и тарифы "Аэрофлота". На совместных рейсах действуют сразу три тарифа для провоза багажа. Таким образом, пассажир сможет бесплатно взять с собой в салон кладь размером 36х30х27 сантиметров и зарегистрировать до двух мест багажа по 23 килограмма каждый.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания), новости - туризм
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Победа (авиакомпания), Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновил онлайн-продажу билетов на совместные перевозки с авиакомпанией "Победа" из аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Теперь пассажиры, которые путешествуют с пересадкой в Шереметьево, могут приобрести единый билет на рейсы "Аэрофлота" и лоукостера. Они доступны на сайте и в мобильном приложении "Аэрофлота", говорится в сообщении.
Как отмечает компания, перевозка на совместных рейсах "Аэрофлота" и "Победы" дает пассажирам ряд преимуществ. В частности, максимально комфортную стыковку в пределах Северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево, удобную доставку багажа – он сразу летит до конечного пункта, а средняя стоимость перелета снижается за счет сегмента "Победы". Предложение действует для 28 городов России
, в которые "Победа" летает из аэропорта Шереметьево. В их числе города, которые дополняют собственную маршрутную сеть "Аэрофлота": Владикавказ
, Киров
, Нальчик
, Назрань
и Чебоксары
.
По данным авиакомпании, на протяжении всего маршрута для ручной клади применяются нормы "Победы", а на регистрируемый багаж применяются правила и тарифы "Аэрофлота". На совместных рейсах действуют сразу три тарифа для провоза багажа. Таким образом, пассажир сможет бесплатно взять с собой в салон кладь размером 36х30х27 сантиметров и зарегистрировать до двух мест багажа по 23 килограмма каждый.
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