https://ria.ru/20230717/obstrel-1884745929.html

При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель

При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.07.2023

При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Заветное Желание, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:52

2023-07-17T20:52

2023-07-17T20:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg

ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Заветное Желание, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 июля по состоянию на 20:00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Заветное Желание (Великоновоселковский район): по улице Шевченко, 1, ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, происшествия