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При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель
При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.07.2023
При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Заветное Желание, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T20:52
2023-07-17T20:52
2023-07-17T20:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле населенного пункта Заветное Желание, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 июля по состоянию на 20:00 (совпадает с мск) поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Заветное Желание (Великоновоселковский район): по улице Шевченко, 1, ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
При обстреле Заветного Желания в ДНР пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Заветного Желания пострадал мирный житель