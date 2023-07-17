https://ria.ru/20230717/obstrel-1884713391.html

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 17.07.2023

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в понедельник в 17.35 выпустили пять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:46

2023-07-17T17:46

2023-07-17T17:54

специальная военная операция на украине

происшествия

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 17.35 выпустили пять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35, населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, в 16.25 украинские войска подвергли обстрелу Макеевку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

куйбышевский район

донецкая народная республика

донецк

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происшествия, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк