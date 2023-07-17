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Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 17.07.2023 (обновлено: 17:54 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884713391.html
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в понедельник в 17.35 выпустили пять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:46
2023-07-17T17:54
специальная военная операция на украине
происшествия
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 17.35 выпустили пять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35, населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, в 16.25 украинские войска подвергли обстрелу Макеевку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
куйбышевский район
донецкая народная республика
донецк
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происшествия, куйбышевский район, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 17.35 выпустили пять ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.35, населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, в 16.25 украинские войска подвергли обстрелу Макеевку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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