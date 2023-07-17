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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obstrel-1884695355.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 17.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:34
2023-07-17T16:34
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.30 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 15.40 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра. Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.30 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, в 15.40 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Кировский район находится в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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