https://ria.ru/20230717/obstrel-1884543481.html

Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 17.07.2023

Украинские войска выпустили 18 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска в понедельник утром за 15 минут выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району в ДНР,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:52

2023-07-17T09:52

2023-07-17T09:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром за 15 минут выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении. Через пять минут, в 8.05, а затем в 8.15 украинская сторона обстреляла Ясиноватский район, выпустив в общей сложности двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884493887.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк