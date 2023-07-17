https://ria.ru/20230717/obstrel-1884530564.html

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.07.2023

Украинские войска обстреляли ДНР

Украинские войска утром в понедельник обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив еще 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:29

2023-07-17T08:29

2023-07-17T08:29

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив еще 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 07.35 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 07.45 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города, она также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230716/obstrel-1884498150.html

https://ria.ru/20230716/pozhar-1884493887.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия