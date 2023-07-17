СМИ раскрыли, кто может стать новым министром обороны Великобритании
Times: глава МИД Клеверли может стать министром обороны Великобритании вместо Уоллеса
© AP Photo / Alastair GrantМинистр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли
© AP Photo / Alastair Grant
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может прийти на смену нынешнему британскому министру обороны Бену Уоллесу, который собирается покинуть пост осенью, пишет в понедельник газета Times со ссылкой на источники в правительстве.
"Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост", - сообщает издание.
Пост министра обороны имеет особое значение для премьера страны Риши Сунака на фоне украинского конфликта, а нынешний глава внешнеполитического ведомства является опытным политиком, добавляет газета.
Отмечается, что помимо него новым главой британского минобороны может стать замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат, который служил в Ираке и Афганистане.
Ранее в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".