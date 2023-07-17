https://ria.ru/20230717/oborona-1884720449.html

СМИ раскрыли, кто может стать новым министром обороны Великобритании

СМИ раскрыли, кто может стать новым министром обороны Великобритании - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ раскрыли, кто может стать новым министром обороны Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может прийти на смену нынешнему британскому министру обороны Бену Уоллесу, который собирается покинуть... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:14

2023-07-17T18:14

2023-07-17T18:15

джеймс клеверли

бен уоллес

сергей лавров

россия

украина

великобритания

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815006563_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_bf6a0eb3cf16c6a107a6b7f249f4c7bd.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может прийти на смену нынешнему британскому министру обороны Бену Уоллесу, который собирается покинуть пост осенью, пишет в понедельник газета Times со ссылкой на источники в правительстве. "Высокопоставленные представители правительства заявили, что Клеверли может быть в очереди на пост", - сообщает издание. Пост министра обороны имеет особое значение для премьера страны Риши Сунака на фоне украинского конфликта, а нынешний глава внешнеполитического ведомства является опытным политиком, добавляет газета. Отмечается, что помимо него новым главой британского минобороны может стать замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат, который служил в Ираке и Афганистане. Ранее в интервью газете Times Уоллес подтвердил свое намерение осенью покинуть свой пост и уйти из политики в ходе планирующихся перестановок в кабмине страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230603/krym-1875962560.html

https://ria.ru/20230706/nato-1882490298.html

россия

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джеймс клеверли, бен уоллес, сергей лавров, россия, украина, великобритания, нато