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Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году - РИА Новости, 17.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:56 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/obekty-1884727647.html
Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году
Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году - РИА Новости, 17.07.2023
Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году
В 2023 году в Московской области возвели 24 новых социальных объекта. В регионе появились новые школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Об... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:56
2023-07-17T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В 2023 году в Московской области возвели 24 новых социальных объекта. В регионе появились новые школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Об этом сообщил телеканал "360".Главгосстройнадзор региона выдал заключение о соответствии проектной документации по 24 объектам в 2023 году. В список попал филиал центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках. Учреждение рассчитано на 360 посещений в смену. Там будут принимать как взрослых, так и детей.Кроме того, новые поликлиники открыли в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В Ленинском округе подошло к концу строительство подстанции скорой помощи.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году

© РИА Новости / Илья ПиталевОтделочные работы фасада здания школы
Отделочные работы фасада здания школы - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В 2023 году в Московской области возвели 24 новых социальных объекта. В регионе появились новые школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Об этом сообщил телеканал "360".
Главгосстройнадзор региона выдал заключение о соответствии проектной документации по 24 объектам в 2023 году. В список попал филиал центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках. Учреждение рассчитано на 360 посещений в смену. Там будут принимать как взрослых, так и детей.
Кроме того, новые поликлиники открыли в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В Ленинском округе подошло к концу строительство подстанции скорой помощи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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