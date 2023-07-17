https://ria.ru/20230717/obekty-1884727647.html

Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году

Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году - РИА Новости, 17.07.2023

Более 20 социальных объектов возвели в Московской области в 2023 году

В 2023 году в Московской области возвели 24 новых социальных объекта. В регионе появились новые школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Об... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:56

2023-07-17T18:56

2023-07-17T18:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884724159_0:137:2864:1748_1920x0_80_0_0_d862f1cde26e82a87368e3e4f9d56a50.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В 2023 году в Московской области возвели 24 новых социальных объекта. В регионе появились новые школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Об этом сообщил телеканал "360".Главгосстройнадзор региона выдал заключение о соответствии проектной документации по 24 объектам в 2023 году. В список попал филиал центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках. Учреждение рассчитано на 360 посещений в смену. Там будут принимать как взрослых, так и детей.Кроме того, новые поликлиники открыли в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В Ленинском округе подошло к концу строительство подстанции скорой помощи.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)