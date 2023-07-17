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Калужская область оказалась в числе лидеров по выполнению нацпроектов - РИА Новости, 17.07.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:31 17.07.2023 (обновлено: 17:32 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/natsproekty-1884710569.html
Калужская область оказалась в числе лидеров по выполнению нацпроектов
Калужская область оказалась в числе лидеров по выполнению нацпроектов - РИА Новости, 17.07.2023
Калужская область оказалась в числе лидеров по выполнению нацпроектов
По итогам первого полугодия 2023 года уровень достижения национальных проектов в Калужской области составляет 98,81%, в рейтинге субъектов ЦФО регион занял... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:31
2023-07-17T17:32
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 17 июл – РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года уровень достижения национальных проектов в Калужской области составляет 98,81%, в рейтинге субъектов ЦФО регион занял шестое место, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник на заседании областного правительства рассматривался текущий статус реализации 46 региональных проектов. На их исполнение в этом году направлено почти 19 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты. "В прошлом году нам удалось добиться высокого уровня выполнения задач, поставленных президентом страны. В области построено, отремонтировано свыше 60 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, дороги, библиотеки и многое другое. Еще на 20 объектах работы продолжаются в текущем году. Кассовое исполнение составило 99,9%", - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша отметил, что с этим результатом Калужская область вошла в пятерку лучших регионов страны. "Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил, что согласно методике департамента проектной деятельности аппарата правительства РФ по итогам первого полугодия 2023 года уровень достижения национальных проектов в области составляет 98,81%. В рейтинге субъектов ЦФО регион занял шестое место", - информирует областное правительство. Высокий уровень исполнения мероприятий достигнут по нацпроектам "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика Российской Федерации", "Здравоохранение" и "Производительность труда". Дмитрий Разумовский также проинформировал о том, что в текущем году область вошла в пилотный проект аппарата правительства РФ по управлению рисками. Его цель – мониторинг возможных рисков, возникающих при реализации региональных проектов, для своевременного принятия мер по их устранению и минимизации. Этим направлением будет заниматься проектный офис области, отметил замгубернатора. Губернатор подчеркнул, что национальные проекты затрагивают практически все сферы жизни. В послании Федеральному Собранию президент поддержал настрой регионов ускорить обновление социальной инфраструктуры, учреждений культуры, спорта, расселение аварийного жилья, развитие сельских территорий, отметил Владислав Шапша. "Мы со своей стороны должны приложить все усилия, чтобы качественно и своевременно выполнять необходимые мероприятия и добиваться поставленных задач. Прошу набранный темп не сбавлять", – подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html
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владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
Калужская область оказалась в числе лидеров по выполнению нацпроектов

Калужская область заняла шестое место в рейтинге субъектов ЦФО по выполнению нацпроектов

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Калуга. Архивное фото
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КАЛУГА, 17 июл – РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года уровень достижения национальных проектов в Калужской области составляет 98,81%, в рейтинге субъектов ЦФО регион занял шестое место, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник на заседании областного правительства рассматривался текущий статус реализации 46 региональных проектов. На их исполнение в этом году направлено почти 19 миллиардов рублей. Основными источниками финансирования являются федеральный и областной бюджеты.
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"В прошлом году нам удалось добиться высокого уровня выполнения задач, поставленных президентом страны. В области построено, отремонтировано свыше 60 объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, дороги, библиотеки и многое другое. Еще на 20 объектах работы продолжаются в текущем году. Кассовое исполнение составило 99,9%", - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша отметил, что с этим результатом Калужская область вошла в пятерку лучших регионов страны.
«
"Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил, что согласно методике департамента проектной деятельности аппарата правительства РФ по итогам первого полугодия 2023 года уровень достижения национальных проектов в области составляет 98,81%. В рейтинге субъектов ЦФО регион занял шестое место", - информирует областное правительство.
Высокий уровень исполнения мероприятий достигнут по нацпроектам "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика Российской Федерации", "Здравоохранение" и "Производительность труда".
Дмитрий Разумовский также проинформировал о том, что в текущем году область вошла в пилотный проект аппарата правительства РФ по управлению рисками. Его цель – мониторинг возможных рисков, возникающих при реализации региональных проектов, для своевременного принятия мер по их устранению и минимизации. Этим направлением будет заниматься проектный офис области, отметил замгубернатора.
Губернатор подчеркнул, что национальные проекты затрагивают практически все сферы жизни. В послании Федеральному Собранию президент поддержал настрой регионов ускорить обновление социальной инфраструктуры, учреждений культуры, спорта, расселение аварийного жилья, развитие сельских территорий, отметил Владислав Шапша.
"Мы со своей стороны должны приложить все усилия, чтобы качественно и своевременно выполнять необходимые мероприятия и добиваться поставленных задач. Прошу набранный темп не сбавлять", – подчеркнул глава региона.
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