Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры
Адвокат Чекман: наместника Киево-Печерской лавры поместили в спецкорпус СИЗО
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
© AP Photo / Mstyslav Chenov
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состояние здоровья удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора, рассказал адвокат иерарха Никита Чекман.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, "человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти".
"Только что были у митрополита Павла, с ним пообщались. С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное. Он передает всем Божье благословение и благодарен за поддержку. Он находится в специальном корпусе, где находятся другие подозреваемые, по статьям, которые расследует СБУ. Ему передают передачи, чтобы предоставить все необходимое, чтобы обеспечить нахождение в условиях СИЗО", - сказал Чекман в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
Адвокат рассказал митрополиту, что верующие УПЦ ведут сбор средств на внесение залога. "Он всем очень благодарен и передает Божье благословение", - сказал Чекман.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.