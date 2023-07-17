https://ria.ru/20230717/namestnik-1884707979.html

Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры

Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры - РИА Новости, 17.07.2023

Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры

У 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состояние здоровья удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:25

2023-07-17T17:25

2023-07-17T17:25

религия

служба безопасности украины

франциск (хорхе марио бергольо)

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

оон

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состояние здоровья удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора, рассказал адвокат иерарха Никита Чекман. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, "человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти". "Только что были у митрополита Павла, с ним пообщались. С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное. Он передает всем Божье благословение и благодарен за поддержку. Он находится в специальном корпусе, где находятся другие подозреваемые, по статьям, которые расследует СБУ. Ему передают передачи, чтобы предоставить все необходимое, чтобы обеспечить нахождение в условиях СИЗО", - сказал Чекман в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. Адвокат рассказал митрополиту, что верующие УПЦ ведут сбор средств на внесение залога. "Он всем очень благодарен и передает Божье благословение", - сказал Чекман. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.

https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html

https://ria.ru/20230715/pevchaya-1884311691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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служба безопасности украины, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, оон