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Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры - РИА Новости, 17.07.2023
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Религия
 
17:25 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/namestnik-1884707979.html
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры - РИА Новости, 17.07.2023
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры
У 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состояние здоровья удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:25
2023-07-17T17:25
религия
служба безопасности украины
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
оон
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состояние здоровья удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора, рассказал адвокат иерарха Никита Чекман. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, "человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти". "Только что были у митрополита Павла, с ним пообщались. С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное. Он передает всем Божье благословение и благодарен за поддержку. Он находится в специальном корпусе, где находятся другие подозреваемые, по статьям, которые расследует СБУ. Ему передают передачи, чтобы предоставить все необходимое, чтобы обеспечить нахождение в условиях СИЗО", - сказал Чекман в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале. Адвокат рассказал митрополиту, что верующие УПЦ ведут сбор средств на внесение залога. "Он всем очень благодарен и передает Божье благословение", - сказал Чекман. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
https://ria.ru/20230716/namestnik-1884417159.html
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служба безопасности украины, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, оон
Религия, Служба безопасности Украины, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Адвокат рассказал о самочувствии арестованного наместника Киевской лавры

Адвокат Чекман: наместника Киево-Печерской лавры поместили в спецкорпус СИЗО

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У 62-летнего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) состояние здоровья удовлетворительное, ему передают все необходимое в специальный корпус следственного изолятора, рассказал адвокат иерарха Никита Чекман.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, "человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти".
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"Только что были у митрополита Павла, с ним пообщались. С ним сейчас все в порядке, состояние здоровья удовлетворительное. Он передает всем Божье благословение и благодарен за поддержку. Он находится в специальном корпусе, где находятся другие подозреваемые, по статьям, которые расследует СБУ. Ему передают передачи, чтобы предоставить все необходимое, чтобы обеспечить нахождение в условиях СИЗО", - сказал Чекман в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.
Адвокат рассказал митрополиту, что верующие УПЦ ведут сбор средств на внесение залога. "Он всем очень благодарен и передает Божье благословение", - сказал Чекман.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
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РелигияСлужба безопасности УкраиныФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Православная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦООН
 
 
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