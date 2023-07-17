https://ria.ru/20230717/naemniki-1884684116.html

Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова

Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2023

Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова

Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:59

2023-07-17T15:59

2023-07-17T16:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь". "Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написала Захарова. Она отметила, что эти действия нарушают законодательства некоторых государств, так как во многих из них вербовка наемников уголовно наказуема. Захарова подчеркнула, что попытки России привлечь внимание к данному обстоятельству оказались безрезультатными.

https://ria.ru/20230710/naemniki-1883267940.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мария захарова