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Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 17.07.2023 (обновлено: 16:03 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/naemniki-1884684116.html
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2023
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова
Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:59
2023-07-17T16:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь". "Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написала Захарова. Она отметила, что эти действия нарушают законодательства некоторых государств, так как во многих из них вербовка наемников уголовно наказуема. Захарова подчеркнула, что попытки России привлечь внимание к данному обстоятельству оказались безрезультатными.
https://ria.ru/20230710/naemniki-1883267940.html
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в мире, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова

Захарова: Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников через свои посольства

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь".
«
"Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написала Захарова.
Она отметила, что эти действия нарушают законодательства некоторых государств, так как во многих из них вербовка наемников уголовно наказуема. Захарова подчеркнула, что попытки России привлечь внимание к данному обстоятельству оказались безрезультатными.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Минобороны России рассказало об иностранных наемниках на Украине
10 июля, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМария Захарова
 
 
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