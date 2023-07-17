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Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова - РИА Новости, 17.07.2023
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова
Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:59
2023-07-17T15:59
2023-07-17T16:03
специальная военная операция на украине
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украина
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос журнала "Международная жизнь". "Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях", – написала Захарова. Она отметила, что эти действия нарушают законодательства некоторых государств, так как во многих из них вербовка наемников уголовно наказуема. Захарова подчеркнула, что попытки России привлечь внимание к данному обстоятельству оказались безрезультатными.
https://ria.ru/20230710/naemniki-1883267940.html
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в мире, украина, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Мария Захарова
Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников, заявила Захарова
Захарова: Киев нарушает Венскую конвенцию, вербуя наемников через свои посольства