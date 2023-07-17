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Путин призвал оказать поддержку людям, пострадавшим в ЧП на Крымском мосту

Путин призвал оказать поддержку людям, пострадавшим в ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Путин призвал оказать поддержку людям, пострадавшим в ЧП на Крымском мосту

Важно помочь людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту находятся в трудном положении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T19:46

2023-07-17T19:46

2023-07-17T20:03

специальная военная операция на украине

чп на крымском мосту

россия

киев

украина

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Важно помочь людям, которые из-за перекрытия на Крымском мосту находятся в трудном положении, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе", - сказал Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидает доклада о работе пропускных и контрольных пунктов, работе паромной переправы после теракта на Крымском мосту."Прошу доложить, как решаются вопросы с питанием и обеспечением питьевой водой. Достаточно ли медицинских пунктов для оказания помощи? Как перенаправляются транспортные потоки? Какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей? Как обеспечена безопасность этих маршрутов, работа пропускных и контрольных пунктов? И, наконец, как задействованы возможности паромной переправы через Керченский пролив?… Прошу доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов. Нужно ли привлекать дополнительные силы и средства? Прошу вас, Марат Шакирзянович (Хуснуллин), доложить о текущей ситуации и принимаемых мерах. А затем послушаем коллег", - сказал Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

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чп на крымском мосту, россия, киев, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия