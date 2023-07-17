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В Тамани началось заседание по срокам восстановления Крымского моста

В Тамани началось заседание по срокам восстановления Крымского моста - РИА Новости, 17.07.2023

В Тамани началось заседание по срокам восстановления Крымского моста

Заседание правительственной комиссии по срокам восстановительных работ Крымского моста, пострадавшего в результате теракта, началось в здании ФКУ Упрдор... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:02

2023-07-17T17:02

2023-07-17T17:02

специальная военная операция на украине

россия

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

вениамин кондратьев

тамань (станица)

краснодарский край

владимир путин

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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Заседание правительственной комиссии по срокам восстановительных работ Крымского моста, пострадавшего в результате теракта, началось в здании ФКУ Упрдор "Тамань", передает корреспондент РИА Новости. В совещании принимают участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и представители силовых ведомств. Хуснуллин прилетел в регион по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. По окончании совещания вице-пример представит доклад главе государства. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После произошедшего приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

россия

тамань (станица)

краснодарский край

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