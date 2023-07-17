Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884658696.html
Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту
Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту
Владимир Зеленский и спонсоры Киева ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:32
2023-07-17T14:32
происшествия
киев
украина
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума рф
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884574232_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_af2b107755979f8bbc826c353f305649.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский и спонсоры Киева ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей", - написал он. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884574232_263:0:1760:1123_1920x0_80_0_0_32c1c1c2ca4c4f2f60efba0e2d80d329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киев, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Киев, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума РФ, ЧП на Крымском мосту
Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту

Володин обвинил Зеленского и спонсоров Киева в гибели мирных жителей на Крымском мосту

© СК РФСледователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
© СК РФ
Следователи СК России на месте происшествия на Крымском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский и спонсоры Киева ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«
"Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей", - написал он.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
09:54
 
ПроисшествияКиевУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийГосдума РФЧП на Крымском мосту
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала