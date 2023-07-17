https://ria.ru/20230717/most-1884658696.html

Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту

Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Володин назвал виновных в гибели мирных жителей на Крымском мосту

Владимир Зеленский и спонсоры Киева ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:32

2023-07-17T14:32

2023-07-17T14:32

происшествия

киев

украина

вячеслав володин

владимир зеленский

госдума рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский и спонсоры Киева ответственны за гибель мирных жителей в результате теракта на Крымском мосту, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. "Зеленский и спонсоры киевского режима ответственны за гибель мирных жителей", - написал он. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

киев

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, киев, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф, чп на крымском мосту