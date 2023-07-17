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В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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10:30 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884549971.html
В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту
В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:30
2023-07-17T10:30
украина
вооруженные силы украины
чп на крымском мосту
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал. В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны. Позже Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации атаки, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать", дописав "музыка - народная. Слова – СБУ". "Можно только порадоваться такой ситуации: воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба. То, что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас", - заявил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ.
https://ria.ru/20230717/most-1884541844.html
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украина, вооруженные силы украины, чп на крымском мосту, происшествия
Украина, Вооруженные силы Украины, ЧП на Крымском мосту, Происшествия
В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту

Советник командования ВВС Украины Игнат назвал теракт на Крымском мосту хорошей новостью

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.
В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны. Позже Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации атаки, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать", дописав "музыка - народная. Слова – СБУ".
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"Можно только порадоваться такой ситуации: воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба. То, что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас", - заявил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ.
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