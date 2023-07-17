https://ria.ru/20230717/most-1884549971.html

В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту

В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:30

2023-07-17T10:30

2023-07-17T10:30

украина

вооруженные силы украины

чп на крымском мосту

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал. В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны. Позже Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации атаки, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать", дописав "музыка - народная. Слова – СБУ". "Можно только порадоваться такой ситуации: воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба. То, что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас", - заявил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ.

https://ria.ru/20230717/most-1884541844.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, чп на крымском мосту, происшествия