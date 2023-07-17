В украинских ВВС порадовались теракту на Крымском мосту
Советник командования ВВС Украины Игнат назвал теракт на Крымском мосту хорошей новостью
© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал.
В понедельник представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что атака на Крымский мост - это спецоперация СБУ и военно-морских сил Украины, для нее использовались надводные дроны. Позже Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации атаки, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел " поспать", дописав "музыка - народная. Слова – СБУ".
"Можно только порадоваться такой ситуации: воды нет, моста нет, туристов нет и хоть камни с неба. То, что происходит с Крымским мостом - это хорошие новости для нас", - заявил Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ.