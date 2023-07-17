https://ria.ru/20230717/most-1884542894.html
Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима
Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима - РИА Новости, 17.07.2023
Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал в Telegram-канале ЧП на Крымском мосту еще одним варварским действием, совершенным по приказу... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:48
2023-07-17T09:48
2023-07-17T09:49
происшествия
чп на крымском мосту
владимир сальдо
специальная военная операция на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал в Telegram-канале ЧП на Крымском мосту еще одним варварским действием, совершенным по приказу киевского режима. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "Еще одно варварское действие, совершенное по приказу киевского режима. Повреждение конструкций Крымского моста — это вторично. Первично то, что украинская пропаганда глумится над гибелью на мосту мирных граждан. Это показывает истинное лицо тех, кто сидит сейчас на улице Банковой в Киеве или прячется где-нибудь в бункерах", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html
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происшествия, чп на крымском мосту, владимир сальдо, украина
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Владимир Сальдо, Специальная военная операция на Украине, Украина
Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима
Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту еще одним варварским действием киевского режима