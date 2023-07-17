https://ria.ru/20230717/most-1884542894.html

Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима

Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима - РИА Новости, 17.07.2023

Сальдо назвал ЧП на Крымском мосту варварским действием киевского режима

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал в Telegram-канале ЧП на Крымском мосту еще одним варварским действием, совершенным по приказу... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:48

2023-07-17T09:48

2023-07-17T09:49

происшествия

чп на крымском мосту

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал в Telegram-канале ЧП на Крымском мосту еще одним варварским действием, совершенным по приказу киевского режима. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "Еще одно варварское действие, совершенное по приказу киевского режима. Повреждение конструкций Крымского моста — это вторично. Первично то, что украинская пропаганда глумится над гибелью на мосту мирных граждан. Это показывает истинное лицо тех, кто сидит сейчас на улице Банковой в Киеве или прячется где-нибудь в бункерах", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html

украина

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происшествия, чп на крымском мосту, владимир сальдо, украина