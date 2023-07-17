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Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало - РИА Новости, 17.07.2023
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08:58 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884534655.html
Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало
Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало - РИА Новости, 17.07.2023
Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало
Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:58
2023-07-17T08:58
происшествия
республика крым
чп на крымском мосту
крымский мост
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. &quot;Железнодорожное полотно от нанесённого удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы&quot;, - написал Константинов.
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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происшествия, республика крым, чп на крымском мосту, крымский мост, владимир константинов, видео
Происшествия, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Владимир Константинов
Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
2023-07-17T08:58
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Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало

Константинов: железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало при ударе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
«

"Железнодорожное полотно от нанесённого удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы", - написал Константинов.

 
ПроисшествияРеспублика КрымЧП на Крымском мостуКрымский мостВладимир Константинов
 
 
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