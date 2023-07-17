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Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало
Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало - РИА Новости, 17.07.2023
Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало
Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:58
2023-07-17T08:58
2023-07-17T08:58
происшествия
республика крым
чп на крымском мосту
крымский мост
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. "Железнодорожное полотно от нанесённого удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы", - написал Константинов.
республика крым
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T08:58
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало
Константинов: железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало при ударе