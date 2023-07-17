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Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало

Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало - РИА Новости, 17.07.2023

Железнодорожное полотно при ЧП на Крымском мосту не пострадало

Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:58

2023-07-17T08:58

2023-07-17T08:58

происшествия

республика крым

чп на крымском мосту

крымский мост

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Железнодорожное полотно Крымского моста не пострадало, Крым связан с материковой Россией сухопутным коридором на севере, полуостров не изолирован, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. "Железнодорожное полотно от нанесённого удара не пострадало, Крым связан с материковой Россией территориальным коридором на севере, у нас есть опыт паромного сообщения. Мы не изолированы", - написал Константинов.

республика крым

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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T08:58 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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