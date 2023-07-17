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ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
Посты ГИБДД предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту на основных развязках трассы "Таврида" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:19
2023-07-17T07:19
2023-07-17T08:46
происшествия
симферополь
белогорск
феодосия
сергей аксенов (политик)
авто
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посты ГИБДД предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту на основных развязках трассы "Таврида" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. Полиция находится на выезде из Симферополя, на развязке в районе города Белогорск, на развязках у города Феодосии. Инспекторы задают водителям вопрос, едут ли они через Крымский мост, и предупреждают что на данный момент движения автомобилей по Крымскому мосту закрыто. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
симферополь
белогорск
феодосия
республика крым
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T07:19
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PT1M09S
РИА Новости
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Происшествия, Симферополь, Белогорск, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Авто, Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
Посты ГИБДД в Крыму предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту