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ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
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07:19 17.07.2023 (обновлено: 08:46 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884524580.html
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
Посты ГИБДД предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту на основных развязках трассы "Таврида" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:19
2023-07-17T08:46
происшествия
симферополь
белогорск
феодосия
сергей аксенов (политик)
авто
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посты ГИБДД предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту на основных развязках трассы "Таврида" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости. Полиция находится на выезде из Симферополя, на развязке в районе города Белогорск, на развязках у города Феодосии. Инспекторы задают водителям вопрос, едут ли они через Крымский мост, и предупреждают что на данный момент движения автомобилей по Крымскому мосту закрыто. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
симферополь
белогорск
феодосия
республика крым
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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происшествия, симферополь, белогорск, феодосия, сергей аксенов (политик), авто, крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту, видео
Происшествия, Симферополь, Белогорск, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Авто, Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посты ГИБДД предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту на основных развязках трассы "Таврида" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.
2023-07-17T07:19
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ГИБДД в Крыму предупреждает водителей о закрытом движении на Крымском мосту

Посты ГИБДД в Крыму предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посты ГИБДД предупреждают водителей о закрытом движении на Крымском мосту на основных развязках трассы "Таврида" в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.
Полиция находится на выезде из Симферополя, на развязке в районе города Белогорск, на развязках у города Феодосии. Инспекторы задают водителям вопрос, едут ли они через Крымский мост, и предупреждают что на данный момент движения автомобилей по Крымскому мосту закрыто.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
 
ПроисшествияСимферопольБелогорскФеодосияСергей Аксенов (политик)АвтоКрымский мостРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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