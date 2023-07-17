https://ria.ru/20230717/morozova-1884643522.html

Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой

Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой - РИА Новости, 17.07.2023

Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой

Великобритания внесла в санкционный список уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:47

2023-07-17T13:47

2023-07-17T13:47

дарья морозова

великобритания

донецкая народная республика

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. "Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Морозова, Дарья Васильевна", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230712/abramovich-1883787161.html

великобритания

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дарья морозова, великобритания, донецкая народная республика, в мире, санкции в отношении россии