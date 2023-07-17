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Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой - РИА Новости, 17.07.2023
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13:47 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/morozova-1884643522.html
Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой
Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой - РИА Новости, 17.07.2023
Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой
Великобритания внесла в санкционный список уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:47
2023-07-17T13:47
дарья морозова
великобритания
донецкая народная республика
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании. "Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Морозова, Дарья Васильевна", - говорится в документе.
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великобритания
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дарья морозова, великобритания, донецкая народная республика, в мире, санкции в отношении россии
Дарья Морозова, Великобритания, Донецкая Народная Республика, В мире, Санкции в отношении России
Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Морозовой

Великобритания ввела санкции против омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой

© Фото : Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной РеспубликеУполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список уполномоченного по правам человека в ДНР Дарью Морозову, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте правительства Великобритании.
"Добавления (к санкциям - ред.). Лица: Морозова, Дарья Васильевна", - говорится в документе.
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Дарья МорозоваВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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