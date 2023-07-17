https://ria.ru/20230717/mitvol-1884620251.html

Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя

Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя - РИА Новости, 17.07.2023

Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя

Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:05

2023-07-17T13:05

2023-07-17T13:21

происшествия

красноярск

олег митволь

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах края."В субботу в центре Красноярска задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в отношении Митволя. За свои действия указанные лица обещали решить вопрос с уголовным делом. За работу просили 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.В конце мая красноярская прокуратура сообщала о завершении расследования дела Митволя. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Арестован он был 10 июня 2022 года, 6 июля 2023 года суд перевел его под домашний арест. Другой фигурант дела - глава краевого минтранса Константин Димитров.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.В конце 2021 года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.

https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html

https://ria.ru/20230620/metro-1879417285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярск, олег митволь, россия, красноярский край