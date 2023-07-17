https://ria.ru/20230717/mitvol-1884620251.html
Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя
Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя - РИА Новости, 17.07.2023
Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя
Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:05
2023-07-17T13:05
2023-07-17T13:21
происшествия
красноярск
олег митволь
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах края."В субботу в центре Красноярска задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в отношении Митволя. За свои действия указанные лица обещали решить вопрос с уголовным делом. За работу просили 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.В конце мая красноярская прокуратура сообщала о завершении расследования дела Митволя. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Арестован он был 10 июня 2022 года, 6 июля 2023 года суд перевел его под домашний арест. Другой фигурант дела - глава краевого минтранса Константин Димитров.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.В конце 2021 года губернатор Александр Усс заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края "Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
https://ria.ru/20230424/kotyukov-1867275553.html
https://ria.ru/20230620/metro-1879417285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, олег митволь, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Олег Митволь, Россия, Красноярский край
Источник: в Красноярске двух человек заподозрили в вымогательстве у Митволя
В Красноярске двух человек задержали по подозрению в вымогательстве денег у Митволя
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Задержаны двое подозреваемых в вымогательстве 100 миллионов рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах края.
"В субботу в центре Красноярска задержаны двое подозреваемых в мошенничестве в отношении Митволя. За свои действия указанные лица обещали решить вопрос с уголовным делом. За работу просили 100 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Котюков уволил сидящего под домашним арестом красноярского министра
В конце мая красноярская прокуратура сообщала о завершении расследования дела Митволя. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Арестован он был 10 июня 2022 года, 6 июля 2023 года суд перевел его под домашний арест. Другой фигурант дела - глава краевого минтранса Константин Димитров.
Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным
предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в миллиард рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Контракт на подготовку проектно-сметной документации подземки получила компания "Красноярск ТИСИЗ" во главе с Олегом Митволем. Сообщалось, что схема подземки была серьезно изменена, но иные детали не приводились.
В конце 2021 года губернатор Александр Усс
заявлял, что строительство метро обойдется, по предварительной оценке, в 89 миллиардов рублей, на что потребуется инфраструктурный федеральный кредит. В настоящее время заказчиком работ по строительству метротрама является государственное предприятие Красноярского края
"Центр транспортной логистики". Выполнит все работы "под ключ" группа компаний "Моспроект-3
". Ввод первой линии метро запланирован на 2026 год.
Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске