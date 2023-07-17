https://ria.ru/20230717/mishustin-1884657072.html
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция - РИА Новости, 17.07.2023
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:44
2023-07-17T14:44
2023-07-17T14:44
политика
россия
михаил мишустин
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
россия
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LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами по видеосвязи
LIVE: Мишустин проводит совещание с вице-премьерами по видеосвязи
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РИА Новости
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политика, россия, михаил мишустин, видео
Политика, Россия, Михаил Мишустин
Совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами. Прямая трансляция
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.
2023-07-17T14:44
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PT12M31S
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами.