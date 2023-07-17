https://ria.ru/20230717/mekhanizm-1884553086.html

СМИ: в России создали механизм страхования военных рисков в новых регионах

СМИ: в России создали механизм страхования военных рисков в новых регионах - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: в России создали механизм страхования военных рисков в новых регионах

Власти РФ выработали механизм страхования "военных рисков" в новых регионах и порядке выплат по ним, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:36

2023-07-17T10:36

2023-07-17T10:36

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти РФ выработали механизм страхования "военных рисков" в новых регионах и порядке выплат по ним, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. "Минфин в ходе переговоров с Банком России и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК) подготовил проект постановления ведомства о страховании военных рисков в новых регионах и порядке выплат по ним", - пишет издание, добавляя, что согласно проекту документа, по словам источников, средства на покрытие страховых случаев будут направляться РНПК, которая станет оператором программы, из Фонда национального благосостояния (ФНБ).По словам источников газеты, покрытие будет касаться случаев, наступивших в результате "терроризма и диверсии". При этом механизм подразумевает разделение на два уровня рисков - "стандартный и военный". "В случае реализации риска будет приезжать аджастер – это сотрудник страховщика, который определяет, относится ли происшествие к прописанным в договоре страховым случаям... Если аджастер заключит, что событие произошло из-за терроризма или диверсии, сначала риски возместит страховщик, который получит выплату от РНПК, а нацперестраховщик, в свою очередь, из госказны", - пишет издание. По словам источников издания, в текущей версии проекта речь идет исключительно о новых регионах, в других субъектах РФ работа данного механизма не предусмотрена.

https://ria.ru/20230705/investitsii-1882316124.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика