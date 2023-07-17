https://ria.ru/20230717/mashiny-1884560736.html

Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост

Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост

Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:14

2023-07-17T11:14

2023-07-17T11:15

краснодарский край

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Ситуация перед Крымским мостом прямо сейчас. Машин у пунктов досмотра не осталось", - говорится в сообщении оперштаба.На опубликованном видео виден пункт досмотра, перед которым нет автомобилей, трасса пустая.

https://ria.ru/20230717/zaschita-1884556923.html

краснодарский край

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краснодарский край, чп на крымском мосту