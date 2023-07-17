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Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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11:14 17.07.2023 (обновлено: 11:15 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/mashiny-1884560736.html
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост
Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:14
2023-07-17T11:15
краснодарский край
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Ситуация перед Крымским мостом прямо сейчас. Машин у пунктов досмотра не осталось", - говорится в сообщении оперштаба.На опубликованном видео виден пункт досмотра, перед которым нет автомобилей, трасса пустая.
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краснодарский край, чп на крымском мосту
Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост

Оперштаб Кубани сообщил об отсутствии машин у пунктов досмотра на въезде на Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
"Ситуация перед Крымским мостом прямо сейчас. Машин у пунктов досмотра не осталось", - говорится в сообщении оперштаба.
На опубликованном видео виден пункт досмотра, перед которым нет автомобилей, трасса пустая.
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