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Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост
Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:14
2023-07-17T11:14
2023-07-17T11:15
краснодарский край
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Машин у пунктов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края не осталось, сообщает оперативный штаб региона. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Ситуация перед Крымским мостом прямо сейчас. Машин у пунктов досмотра не осталось", - говорится в сообщении оперштаба.На опубликованном видео виден пункт досмотра, перед которым нет автомобилей, трасса пустая.
https://ria.ru/20230717/zaschita-1884556923.html
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краснодарский край, чп на крымском мосту
Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
Оперштаб Кубани рассказал о ситуации на въезде на Крымский мост
Оперштаб Кубани сообщил об отсутствии машин у пунктов досмотра на въезде на Крымский мост