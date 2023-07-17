https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы - РИА Новости, 17.07.2023
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:32
2023-07-17T10:32
2023-07-17T10:32
чп на крымском мосту
евгений балицкий
запорожская область
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы, в том числе Запорожскую область, работает в штатном режиме и безопасен, написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме", - сообщил Балицкий.Врио губернатора добавил, что автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для граждан. "Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан", - добавил он.
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884548202.html
запорожская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d84df7251e01954c5187a77e065e1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, евгений балицкий, запорожская область, республика крым, происшествия
ЧП на Крымском мосту, Евгений Балицкий, Запорожская область, Республика Крым, Происшествия
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
Балицкий: сухопутный маршрут в Крым через новые регионы работает в штатном режиме