https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html

Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы

Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы - РИА Новости, 17.07.2023

Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы

в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:32

2023-07-17T10:32

2023-07-17T10:32

чп на крымском мосту

евгений балицкий

запорожская область

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы, в том числе Запорожскую область, работает в штатном режиме и безопасен, написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. "Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме", - сообщил Балицкий.Врио губернатора добавил, что автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для граждан. "Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан", - добавил он.

https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884548202.html

запорожская область

республика крым

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чп на крымском мосту, евгений балицкий, запорожская область, республика крым, происшествия