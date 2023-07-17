Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/marshrut-1884551581.html
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы - РИА Новости, 17.07.2023
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы
в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:32
2023-07-17T10:32
чп на крымском мосту
евгений балицкий
запорожская область
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba67296b986bea60c0a960e4c3136b0.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы, в том числе Запорожскую область, работает в штатном режиме и безопасен, написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. &quot;Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме&quot;, - сообщил Балицкий.Врио губернатора добавил, что автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для граждан. "Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан", - добавил он.
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884548202.html
запорожская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845941480_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d84df7251e01954c5187a77e065e1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чп на крымском мосту, евгений балицкий, запорожская область, республика крым, происшествия
ЧП на Крымском мосту, Евгений Балицкий, Запорожская область, Республика Крым, Происшествия
Балицкий рассказал о работе сухопутного маршрута в Крым через новые регионы

Балицкий: сухопутный маршрут в Крым через новые регионы работает в штатном режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы, в том числе Запорожскую область, работает в штатном режиме и безопасен, написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. Погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани ранее просили жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
«

"Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме", - сообщил Балицкий.

Врио губернатора добавил, что автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для граждан.
"Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан", - добавил он.
Автомобиль на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Власти Крыма допустили запуск реверсивного движения по Крымскому мосту
10:25
 
ЧП на Крымском мостуЕвгений БалицкийЗапорожская областьРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала