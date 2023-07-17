https://ria.ru/20230717/kuzbass-1884685673.html

Онлайн-реестр детских игровых и спортплощадок создадут в Кузбассе

Онлайн-реестр детских игровых и спортплощадок создадут в Кузбассе - РИА Новости, 17.07.2023

Онлайн-реестр детских игровых и спортплощадок создадут в Кузбассе

В Кузбассе будет создан онлайн-реестр детских игровых и спортивных площадок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:04

2023-07-17T16:04

2023-07-17T16:04

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. В Кузбассе будет создан онлайн-реестр детских игровых и спортивных площадок, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "По поручению губернатора Сергея Цивилева в регионе сформируют единый онлайн-реестр игровых и спортивных площадок, в который внесут все действующие уличные комплексы для детей. Электронный ресурс будет доступен как для специалистов, так и для всех кузбассовцев", – говорится в сообщении. Отмечается, что любой житель региона сможет предложить места для организации новых площадок и сообщить о недочетах, выявленных на них. "Для нас важной задачей является создание безопасных условий для развития детей. Поэтому мы специально делаем этот ресурс доступным для всех, чтобы родители и неравнодушные жители региона оперативно сигнализировали о выявленных недочетах на площадках, предназначенных для досуга детей. Это будет действенный механизм, в том числе народного контроля, заставляющий муниципалитеты и управляющие компании содержать игровые и спортплощадки в надлежащем состоянии. Кроме того, кузбассовцы смогут подсказать, где такие объекты необходимо построить", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. Уточняется, что на единой онлайн-платформе соберут все детские площадки по муниципалитетам с указанием их адресов, необходимой информации об объектах и с документами об эксплуатации. Эту же программу будут использовать и органы надзора для внутренних отчетов. Соответственно, будет доступна история проверок и результатов — это позволит всем специалистам оперативно реагировать на обращения по конкретной детской площадке, вести учет выявленных нарушений, принятых к их исправлению мер. Также на базе этой платформы будет проводиться онлайн-голосование за предполагаемые места размещения новых детских игровых и спортивных площадок, представленные органами местного самоуправления. По итогам интернет-голосования комплексы будут устанавливать на территории муниципальных образований Кузбасса.

https://ria.ru/20230717/tsentry-1884553646.html

https://ria.ru/20230711/kuzbass-1883503414.html

кемеровская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев