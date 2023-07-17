https://ria.ru/20230717/kurok-1884521653.html

"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского

"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского - РИА Новости, 17.07.2023

"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского

Саммит НАТО в Вильнюсе стал для Владимира Зеленского настоящим провалом, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T06:35

2023-07-17T06:35

2023-07-17T11:08

в мире

вильнюс

турция

швеция

владимир зеленский

джо байден

нато

g7

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе стал для Владимира Зеленского настоящим провалом, пишет британская газета Guardian."В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как бедняк на пиру", — говорится в статье.Как отмечает обозреватель, "покорная улыбка" украинского президента во время общения с Джо Байденом казалась натянутой, а "спусковым крючком" стало решение турецкого лидера снять вето на членство Швеции в альянсе.Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Украина не получила приглашения на вступление. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации.

https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884519371.html

вильнюс

турция

швеция

украина

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Максим Горбачев

в мире, вильнюс, турция, швеция, владимир зеленский, джо байден, нато, g7, йенс столтенберг, украина