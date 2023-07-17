https://ria.ru/20230717/kurok-1884521653.html
"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского
"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского - РИА Новости, 17.07.2023
"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского
Саммит НАТО в Вильнюсе стал для Владимира Зеленского настоящим провалом, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T06:35
2023-07-17T06:35
2023-07-17T11:08
в мире
вильнюс
турция
швеция
владимир зеленский
джо байден
нато
g7
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Вильнюсе стал для Владимира Зеленского настоящим провалом, пишет британская газета Guardian."В то время как лидеры обедали, обсуждая сделку с президентом Турции Эрдоганом, Владимир Зеленский выглядел как бедняк на пиру", — говорится в статье.Как отмечает обозреватель, "покорная улыбка" украинского президента во время общения с Джо Байденом казалась натянутой, а "спусковым крючком" стало решение турецкого лидера снять вето на членство Швеции в альянсе.Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. По его итогам Украина не получила приглашения на вступление. Более того, генсек Йенс Столтенберг заявил, что этот вопрос потеряет актуальность, если Киев не сумеет одержать победу в противостоянии с Россией. Страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины, но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации.
https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884519371.html
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РИА Новости
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в мире, вильнюс, турция, швеция, владимир зеленский, джо байден, нато, g7, йенс столтенберг, украина
В мире, Вильнюс, Турция, Швеция, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, G7, Йенс Столтенберг, Украина
"Спустил курок". На Западе рассказали, кто серьезно "ударил" Зеленского
Guardian: Зеленского расстроило решение Эрдогана отменить вето на членство Швеции в НАТО