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Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
14:08 17.07.2023 (обновлено: 14:29 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/kupalniki-1884165241.html
Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР
Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР - РИА Новости, 17.07.2023
Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР
В Советском Союзе не летали на Мальдивы и Бали, но тоже умели отдыхать красиво. Самые атмосферные кадры туристов того времени, а также несколько правил... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:08
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фото
туризм
фото - туризм
черное море
сочи
леонид гайдай
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Советском Союзе не летали на Мальдивы и Бали, но тоже умели отдыхать красиво. Самые атмосферные кадры туристов того времени, а также несколько правил "бывалого курортника" — в фотоленте РИА Новости.
черное море
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фото, фото, фото - туризм, черное море, сочи, леонид гайдай, артек, туризм
Фото, Туризм, Фото - Туризм, Черное море, Сочи, Леонид Гайдай, Артек, Туризм

Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Советском Союзе не летали на Мальдивы и Бали, но тоже умели отдыхать красиво. Самые атмосферные кадры туристов того времени, а также несколько правил "бывалого курортника" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

Мечтой было получить путевку на Черное море. С трехразовым питанием — просто шик! Но можно было поехать и дикарем с палатками. Главными курортными направлениями в СССР считались Крым, Сочи и Гагра.

Прогулка на яхте. 1 июня 1963 года

Мечтой было получить путевку на Черное море. С трехразовым питанием — просто шик! Но можно было поехать и дикарем с палатками. Главными курортными направлениями в СССР считались Крым, Сочи и Гагра.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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1 из 9
© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанк

Еще статуснее было выбраться на Балтийское побережье, хотя море там холоднее. Например, Юрмала (Латвия) и Паланга (Литва) считались почти заграницей.

Отдых на рижском взморье. Латвийская ССР. 1960 год

Еще статуснее было выбраться на Балтийское побережье, хотя море там холоднее. Например, Юрмала (Латвия) и Паланга (Литва) считались почти заграницей.

© РИА Новости / Яков Берлинер
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2 из 9
© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанк

Встретить на пляже вместе с народом можно было и знаменитостей – известных артистов, актеров, даже космонавтов. На фото: летчики-космонавты СССР Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.

Летчики-космонавты СССР Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин (справа) на отдыхе в Крыму

Встретить на пляже вместе с народом можно было и знаменитостей – известных артистов, актеров, даже космонавтов. На фото: летчики-космонавты СССР Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.

© РИА Новости / Александр Моклецов
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3 из 9
© РИА Новости / Н.Свиридова | Перейти в медиабанк

Назвать купальниками наряды того времени язык не поворачивается. Скорее уж пляжный костюм. Хотя с каждым десятилетием ткани на теле купающихся становилось все меньше.

Отдыхающие на пляже города-курорта Сочи

Назвать купальниками наряды того времени язык не поворачивается. Скорее уж пляжный костюм. Хотя с каждым десятилетием ткани на теле купающихся становилось все меньше.

© РИА Новости / Н.Свиридова
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4 из 9
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте | Перейти в медиабанк

Кстати, бикини в СССР стало популярным еще в 1965 году, после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где в открытом купальнике появилась юная Наталья Селезнева.

Девушки на камне на пляже в Одессе

Кстати, бикини в СССР стало популярным еще в 1965 году, после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где в открытом купальнике появилась юная Наталья Селезнева.

© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
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5 из 9
© РИА Новости / Игорь Зенин | Перейти в медиабанк

Советские школьники, если повезет, проводили лето в черноморских пионерских лагерях. Самыми известными считались "Артек" и "Орленок". Оба работают и в наше время.

Дети на пляже города Белгород-Днестровский в Одесской области Украинской ССР. 1960 год

Советские школьники, если повезет, проводили лето в черноморских пионерских лагерях. Самыми известными считались "Артек" и "Орленок". Оба работают и в наше время.

© РИА Новости / Игорь Зенин
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6 из 9
© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанк

В течение сотен лет в тренде была аристократическая бледность. Но последние лет 60, как ни твердят врачи, что солнце — главный враг молодости, отдыхающие стремятся привезти из отпуска золотистый загар. Было так и в советское время. Не загорел — не отдыхал!

Солнечные ванны. Латвийская ССР. Юрмала. 1975 год

В течение сотен лет в тренде была аристократическая бледность. Но последние лет 60, как ни твердят врачи, что солнце — главный враг молодости, отдыхающие стремятся привезти из отпуска золотистый загар. Было так и в советское время. Не загорел — не отдыхал!

© РИА Новости / Яков Берлинер
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7 из 9
© РИА Новости / Яков Берлинер | Перейти в медиабанк

Многие на пляже даром времени не теряли и резались в шахматы — очень популярную тогда в народе игру. Молодежь обычно предпочитала активности: пляжный волейбол или его разновидность — пионербол.

Украинская ССР. Крымская область. На пляже ялтинского санатория Украина отдыхающие играют в шахматы

Многие на пляже даром времени не теряли и резались в шахматы — очень популярную тогда в народе игру. Молодежь обычно предпочитала активности: пляжный волейбол или его разновидность — пионербол.

© РИА Новости / Яков Берлинер
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8 из 9
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанк

Главное правило советских отдыхающих: занять место на пляже рано утром. Иначе потом придется стоять! В Ялте, Алуште и Евпатории в разгар сезона у кромки моря буквально было не пройти.

Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа

Главное правило советских отдыхающих: занять место на пляже рано утром. Иначе потом придется стоять! В Ялте, Алуште и Евпатории в разгар сезона у кромки моря буквально было не пройти.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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