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Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР

Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР - РИА Новости, 17.07.2023

Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР

В Советском Союзе не летали на Мальдивы и Бали, но тоже умели отдыхать красиво. Самые атмосферные кадры туристов того времени, а также несколько правил... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:08

2023-07-17T14:08

2023-07-17T14:29

фото

туризм

фото - туризм

черное море

сочи

леонид гайдай

артек

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Советском Союзе не летали на Мальдивы и Бали, но тоже умели отдыхать красиво. Самые атмосферные кадры туристов того времени, а также несколько правил "бывалого курортника" — в фотоленте РИА Новости.

черное море

сочи

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