Спортсменки, комсомолки, космонавты. Как отдыхали на пляжах в СССР

Мечтой было получить путевку на Черное море. С трехразовым питанием — просто шик! Но можно было поехать и дикарем с палатками. Главными курортными направлениями в СССР считались Крым, Сочи и Гагра.
Мечтой было получить путевку на Черное море. С трехразовым питанием — просто шик! Но можно было поехать и дикарем с палатками. Главными курортными направлениями в СССР считались Крым, Сочи и Гагра.
Еще статуснее было выбраться на Балтийское побережье, хотя море там холоднее. Например, Юрмала (Латвия) и Паланга (Литва) считались почти заграницей.
Еще статуснее было выбраться на Балтийское побережье, хотя море там холоднее. Например, Юрмала (Латвия) и Паланга (Литва) считались почти заграницей.
Встретить на пляже вместе с народом можно было и знаменитостей – известных артистов, актеров, даже космонавтов. На фото: летчики-космонавты СССР Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.
Встретить на пляже вместе с народом можно было и знаменитостей – известных артистов, актеров, даже космонавтов. На фото: летчики-космонавты СССР Андриян Николаев (слева) и Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму.
Назвать купальниками наряды того времени язык не поворачивается. Скорее уж пляжный костюм. Хотя с каждым десятилетием ткани на теле купающихся становилось все меньше.
Назвать купальниками наряды того времени язык не поворачивается. Скорее уж пляжный костюм. Хотя с каждым десятилетием ткани на теле купающихся становилось все меньше.
Кстати, бикини в СССР стало популярным еще в 1965 году, после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где в открытом купальнике появилась юная Наталья Селезнева.
Кстати, бикини в СССР стало популярным еще в 1965 году, после выхода на экраны фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где в открытом купальнике появилась юная Наталья Селезнева.
Советские школьники, если повезет, проводили лето в черноморских пионерских лагерях. Самыми известными считались "Артек" и "Орленок". Оба работают и в наше время.
Советские школьники, если повезет, проводили лето в черноморских пионерских лагерях. Самыми известными считались "Артек" и "Орленок". Оба работают и в наше время.
В течение сотен лет в тренде была аристократическая бледность. Но последние лет 60, как ни твердят врачи, что солнце — главный враг молодости, отдыхающие стремятся привезти из отпуска золотистый загар. Было так и в советское время. Не загорел — не отдыхал!
В течение сотен лет в тренде была аристократическая бледность. Но последние лет 60, как ни твердят врачи, что солнце — главный враг молодости, отдыхающие стремятся привезти из отпуска золотистый загар. Было так и в советское время. Не загорел — не отдыхал!
Многие на пляже даром времени не теряли и резались в шахматы — очень популярную тогда в народе игру. Молодежь обычно предпочитала активности: пляжный волейбол или его разновидность — пионербол.
Многие на пляже даром времени не теряли и резались в шахматы — очень популярную тогда в народе игру. Молодежь обычно предпочитала активности: пляжный волейбол или его разновидность — пионербол.
Главное правило советских отдыхающих: занять место на пляже рано утром. Иначе потом придется стоять! В Ялте, Алуште и Евпатории в разгар сезона у кромки моря буквально было не пройти.
Главное правило советских отдыхающих: занять место на пляже рано утром. Иначе потом придется стоять! В Ялте, Алуште и Евпатории в разгар сезона у кромки моря буквально было не пройти.