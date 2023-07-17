https://ria.ru/20230717/krym-1884674373.html

Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме

Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023

Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме

Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:29

2023-07-17T15:29

2023-07-17T15:29

россия

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чп на крымском мосту

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. "Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230717/krym-1884659498.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, республика крым