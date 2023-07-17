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Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023
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15:29 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krym-1884674373.html
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:29
2023-07-17T15:29
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. "Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
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россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, республика крым
Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме

ФСБ не допустила сбоев и приостановки работы автомобильных КПП на севере Крыма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
"Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
Колонна грузовых автомобилей перед поездкой в Ростовскую область по альтернативному маршруту через Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Сухопутный коридор из Крыма через новые регионы будут круглосуточным
14:36
 
РоссияБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЧП на Крымском мостуРеспублика Крым
 
 
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