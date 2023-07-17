https://ria.ru/20230717/krym-1884674373.html
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме - РИА Новости, 17.07.2023
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:29
2023-07-17T15:29
2023-07-17T15:29
россия
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, сбои и приостановка работы не допущены, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ. "Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены", - говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что предпринимаются исчерпывающие меры для оперативного пропуска граждан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.
https://ria.ru/20230717/krym-1884659498.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, республика крым
Россия, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме
ФСБ не допустила сбоев и приостановки работы автомобильных КПП на севере Крыма