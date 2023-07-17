https://ria.ru/20230717/krym-1884659498.html

Сухопутный коридор из Крыма через новые регионы будут круглосуточным

Сухопутный коридор из Крыма через новые регионы будут круглосуточным - РИА Новости, 17.07.2023

Сухопутный коридор из Крыма через новые регионы будут круглосуточным

Сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область через новые регионы будет круглосуточным, соответствующие указы подписали главы новых субъектов РФ. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:36

2023-07-17T14:36

2023-07-17T14:36

безопасность

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область через новые регионы будет круглосуточным, соответствующие указы подписали главы новых субъектов РФ. "В целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов через Херсонскую область с территории Республики Крым в Ростовскую область отменили действие комендантского часа, до соответствующего моего указа, на маршрутах движения: Джанкой – Чонгар – Новоалексеевка – Мелитополь; Армянск – Чаплинка – Аскания-Нова – Новоалексеевка – Мелитополь", - написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также отменил действие комендантского часа. "Для всех транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей никаких препятствий и ограничений не будет", - указал Балицкий в своем телеграм-канале. В частности, по его словам, действие комендантского часа с 22:30 до 05:00 не будет распространяться в Запорожской области на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы с Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. Ранее аналогичное решение принял врио главы ДНР Денис Пушилин. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230717/krym-1884608206.html

https://ria.ru/20230717/bezopasnost-1884607681.html

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, запорожская область, республика крым, чп на крымском мосту