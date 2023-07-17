https://ria.ru/20230717/krym-1884608206.html

Эксперты рассказали, отменяют ли туристы поездки в Крым

Эксперты рассказали, отменяют ли туристы поездки в Крым - РИА Новости, 17.07.2023

Эксперты рассказали, отменяют ли туристы поездки в Крым

Туроператоры пока не фиксируют массовых аннуляций путевок в Крым, по оценкам экспертов, спрос по направлению будет зависеть от темпов и сроков восстановления... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:13

2023-07-17T13:13

2023-07-17T13:13

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туризм

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Туроператоры пока не фиксируют массовых аннуляций путевок в Крым, по оценкам экспертов, спрос по направлению будет зависеть от темпов и сроков восстановления автомобильного движения по Крымскому мосту, сообщает АТОР.По информации туроператоров, по состоянию первую половину дня понедельника, 17 июля, массовых отмен и переносов поездок в Крым нет. В компании поступает при этом огромное количество звонков от туристов и агентов с просьбой разъяснить вопросы, касающиеся транспортной ситуации, задержек при заселении в отели и возможной отмены броней из-за ЧП на Крымском мосту.По данным участников рынка, есть отдельные аннуляции туров в Крым, но на дальние даты: конец июля-начало августа. Как поясняют эксперты, решение не ехать в Крым принимают те, для кого выбор этого направления изначально был "спорным". Они планируют перебронировать путевки на курорты Краснодарского края.По словам вице-президента АТОР, генерального директора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, путешественники, у которых заезды в Крым запланированы в ближайшие даты, будут ориентироваться на транспортную ситуацию. В первую очередь, это касается автотуристов – их до 70-80 процентов."Если движение по Крымскому мосту восстановят в ближайшие один-два дня, автопутешественники не откажутся от запланированной поездки. Если нет, скорее всего, люди примут решение провести отпуск на курортах Краснодарского края", – полагает Ромашкин.По оценкам вице-президента АТОР, турпоток в Крым на въезд и выезд в ближайшие два дня составляет от 20 до 25 тысяч человек (только автомобильный транспорт).По информации туроператоров, крымские отельеры готовы пойти навстречу автотуристам, которые вынуждены задержаться с выездом из Крыма. По возможности, гостиницы будут бесплатно продлевать проживание тем, кто на машине.При необходимости на помощь готовы прийти и крупные туроператоры. "Находимся в постоянном контакте с министерством туризма и курортов Крыма и с нашими туристами, отдыхающими на полуострове. Срочных запросов о досрочном прерывании отдыха от них не поступало. Ситуация по аннуляциям и переносам туров прояснится ближе к вечеру. Надеемся, что пропускная способность Крымского моста будет восстановлена в кратчайшие сроки", – сообщили в пресс-службе "Интуриста". В компании уточнили, что поезда уже идут по графику.При этом участники рынка сомневаются, что автотуристы поедут в Крым по северному маршруту – через новые территории. Это долгий путь – при выезде из Ростова-на-Дону дорога в объезд занимает без учета досмотра не менее восьми часов (порядка 800 километров).Есть и технические сложности: на новых территориях нет покрытия основных федеральных мобильных операторов, а значит, не работают автомобильные навигаторы. В этом случае автопутешественникам надо запастись бумажными картами. Наконец, очень мало информации о том, что есть на альтернативной трассе: какие АЗС, точки питания, санитарные остановки. Кроме того, передвижение из Крыма через новые регионы в ночные часы будет невозможно.

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новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), сергей ромашкин, интурист, республика крым