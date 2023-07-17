https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html

В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму

В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023

В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму

Меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются, от властей в связи с террористическим актом на Крымском мосту требуется собранность, о каких-то... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:24

2023-07-17T12:24

2023-07-17T12:26

туризм

дмитрий песков

республика крым

чп на крымском мосту

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются, от властей в связи с террористическим актом на Крымском мосту требуется собранность, о каких-то иных мерах обеспечения безопасности в регионе разговор не велся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются. При этом, вы знаете, что есть и туристическая нагрузка. И вы знаете, что возникают очереди. Об этом говорили неоднократно на совещаниях у президента, и говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ввести какие-то ограничения на перемещения в регионе и будут ли приняты дополнительные меры безопасности в связи с терактом.Песков добавил, что в Кремле знают причину террористического акта и кто за ним стоит."Это потребует дальше от всех нас собранности и мер дополнительной работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", - добавил Песков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.

https://ria.ru/20230717/krym-1884572206.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий песков, республика крым, чп на крымском мосту, новости - туризм