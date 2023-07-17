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В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
12:24 17.07.2023 (обновлено: 12:26 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму
В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму - РИА Новости, 17.07.2023
В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму
Меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются, от властей в связи с террористическим актом на Крымском мосту требуется собранность, о каких-то... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:24
2023-07-17T12:26
туризм
дмитрий песков
республика крым
чп на крымском мосту
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются, от властей в связи с террористическим актом на Крымском мосту требуется собранность, о каких-то иных мерах обеспечения безопасности в регионе разговор не велся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются. При этом, вы знаете, что есть и туристическая нагрузка. И вы знаете, что возникают очереди. Об этом говорили неоднократно на совещаниях у президента, и говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ввести какие-то ограничения на перемещения в регионе и будут ли приняты дополнительные меры безопасности в связи с терактом.Песков добавил, что в Кремле знают причину террористического акта и кто за ним стоит."Это потребует дальше от всех нас собранности и мер дополнительной работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", - добавил Песков.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.
https://ria.ru/20230717/krym-1884572206.html
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дмитрий песков, республика крым, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Дмитрий Песков, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
В Кремле ответили на вопрос о безопасности туризма в Крыму

Песков: в Крыму принимаются меры по безопасности туризма, власти должны быть собранными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной Ялты
Отдыхающие на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие на набережной Ялты. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются, от властей в связи с террористическим актом на Крымском мосту требуется собранность, о каких-то иных мерах обеспечения безопасности в регионе разговор не велся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дополнительные меры безопасности постоянно принимаются, они совершенствуются. При этом, вы знаете, что есть и туристическая нагрузка. И вы знаете, что возникают очереди. Об этом говорили неоднократно на совещаниях у президента, и говорилось о том, что, конечно, главной задачей является обеспечение безопасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ввести какие-то ограничения на перемещения в регионе и будут ли приняты дополнительные меры безопасности в связи с терактом.
Песков добавил, что в Кремле знают причину террористического акта и кто за ним стоит.
«
"Это потребует дальше от всех нас собранности и мер дополнительной работы. О каких-то иных мерах в настоящий момент разговор не велся", - добавил Песков.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту.
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ТуризмДмитрий ПесковРеспублика КрымЧП на Крымском мостуНовости - Туризм
 
 
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