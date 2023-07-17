https://ria.ru/20230717/krym-1884567634.html
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:41
2023-07-17T11:41
2023-07-17T11:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
олег крючков
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_d460cc320e402dc18bc47f95856fa4ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Министерством курортов и туризма Республики Крым запущена дополнительная горячая линия +7 978 515 33 22 для усиления существующей горячей линии минкурортов Крыма 8 800 511 80 18", – написал Крючков в своем телеграм-канале.По его словам, на данный момент восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_70:0:731:496_1920x0_80_0_0_f94c94c98147a7ba9b3f67cc0cbf9146.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, олег крючков, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Министерством курортов и туризма Республики Крым запущена дополнительная горячая линия +7 978 515 33 22 для усиления существующей горячей линии минкурортов Крыма 8 800 511 80 18", – написал
Крючков в своем телеграм-канале.
По его словам, на данный момент восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
В Крыму изменили транспортную логистику из-за ЧП на Крымском мосту