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В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
11:41 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krym-1884567634.html
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов - РИА Новости, 17.07.2023
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:41
2023-07-17T11:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
олег крючков
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Министерством курортов и туризма Республики Крым запущена дополнительная горячая линия +7 978 515 33 22 для усиления существующей горячей линии минкурортов Крыма 8 800 511 80 18", – написал Крючков в своем телеграм-канале.По его словам, на данный момент восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html
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новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, олег крючков, чп на крымском мосту
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту
В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов

В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на мосту

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Министерством курортов и туризма Республики Крым запущена дополнительная горячая линия +7 978 515 33 22 для усиления существующей горячей линии минкурортов Крыма 8 800 511 80 18", – написал Крючков в своем телеграм-канале.
По его словам, на данный момент восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыРеспублика КрымОлег КрючковЧП на Крымском мосту
 
 
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