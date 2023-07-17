https://ria.ru/20230717/krym-1884567634.html

В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов

В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов - РИА Новости, 17.07.2023

В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов

В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:41

2023-07-17T11:41

2023-07-17T11:41

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

республика крым

олег крючков

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_d460cc320e402dc18bc47f95856fa4ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Крыму открыли дополнительную горячую линию для туристов после теракта на Крымском мосту, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "Министерством курортов и туризма Республики Крым запущена дополнительная горячая линия +7 978 515 33 22 для усиления существующей горячей линии минкурортов Крыма 8 800 511 80 18", – написал Крючков в своем телеграм-канале.По его словам, на данный момент восстановлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту, есть варианты комбинированного автобусно-железнодорожного сообщения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/logistika-1884545691.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, олег крючков, чп на крымском мосту