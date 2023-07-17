https://ria.ru/20230717/krym-1884561965.html
В Темрюкском районе заявили, что готовы принять туристов, ехавших в Крым
В Темрюкском районе заявили, что готовы принять туристов, ехавших в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
В Темрюкском районе заявили, что готовы принять туристов, ехавших в Крым
Гостиницы, расположенные в Темрюкском районе Краснодарского края, примут туристов, которые следовали в Крым, сообщил глава района Федор Бабенков. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:20
2023-07-17T12:20
2023-07-17T12:20
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чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Гостиницы, расположенные в Темрюкском районе Краснодарского края, примут туристов, которые следовали в Крым, сообщил глава района Федор Бабенков. "Средства размещения Темрюкского района готовы принять туристов, следовавших в республику Крым. Несмотря на то, что курортный сезон в самом разгаре, в гостиницах есть свободные номера", – написал Бабенков в своем телеграм-канале. Он отметил, что цены позволяют разместить отдыхающих с любым уровнем дохода. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Темрюкский район, ЧП на Крымском мосту
В Темрюкском районе заявили, что готовы принять туристов, ехавших в Крым
Глава района: отели Темрюкского района готовы принять туристов, которые следовали в Крым