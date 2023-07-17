https://ria.ru/20230717/krym-1884559627.html

Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым

Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым - РИА Новости, 17.07.2023

Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым

Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:06

2023-07-17T11:06

2023-07-17T11:34

туризм

краснодарский край

чп на крымском мосту

российский союз туриндустрии (рст)

республика крым

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Аннулирований еще нет, еще рано. Но они будут, и они будут по разного рода причинам. Как минимум, аннуляции будут со стороны тех, кто направлялся на отдых в Крым, и им нужно перебронировать на другое направление... И объем аннуляции, наверняка, будет немалый", - сказал Уманский. По словам главы Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, массовых отмен нет. "Массового отъезда из мест размещения в Крыму не наблюдается. Сейчас отельеры предоставляют возможность тем, кто должен выезжать сегодня, безвозмездно продлить на день-два размещение, пока разъяснится логистика", - сказал он. Отметив, что накопление туристов через альтернативные маршруты - новые регионы - ожидается к 10.00-11.00 мск. "Нужно принять необходимые меры для оперативного прохода россиян через эти пункты пропуска", - указал глава ОСИГ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html

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Ольга Фомченкова

краснодарский край, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, новости - туризм