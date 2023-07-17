Рейтинг@Mail.ru
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:06 17.07.2023 (обновлено: 11:34 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884559627.html
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:06
2023-07-17T11:34
туризм
краснодарский край
чп на крымском мосту
российский союз туриндустрии (рст)
республика крым
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:224:3077:1955_1920x0_80_0_0_fb9ba7f86180644cbc1b34a9e96ccabe.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Аннулирований еще нет, еще рано. Но они будут, и они будут по разного рода причинам. Как минимум, аннуляции будут со стороны тех, кто направлялся на отдых в Крым, и им нужно перебронировать на другое направление... И объем аннуляции, наверняка, будет немалый", - сказал Уманский. По словам главы Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, массовых отмен нет. "Массового отъезда из мест размещения в Крыму не наблюдается. Сейчас отельеры предоставляют возможность тем, кто должен выезжать сегодня, безвозмездно продлить на день-два размещение, пока разъяснится логистика", - сказал он. Отметив, что накопление туристов через альтернативные маршруты - новые регионы - ожидается к 10.00-11.00 мск. "Нужно принять необходимые меры для оперативного прохода россиян через эти пункты пропуска", - указал глава ОСИГ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6ffd518544397f8b890d5013915380ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Российский союз туриндустрии (РСТ), Республика Крым, Новости - Туризм
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым

Президент РСТ Уманский: аннуляции туров в Крым пока не начались

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОтдыхающие гуляют по набережной Ялты
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«
"Аннулирований еще нет, еще рано. Но они будут, и они будут по разного рода причинам. Как минимум, аннуляции будут со стороны тех, кто направлялся на отдых в Крым, и им нужно перебронировать на другое направление... И объем аннуляции, наверняка, будет немалый", - сказал Уманский.
По словам главы Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, массовых отмен нет. "Массового отъезда из мест размещения в Крыму не наблюдается. Сейчас отельеры предоставляют возможность тем, кто должен выезжать сегодня, безвозмездно продлить на день-два размещение, пока разъяснится логистика", - сказал он.
Отметив, что накопление туристов через альтернативные маршруты - новые регионы - ожидается к 10.00-11.00 мск. "Нужно принять необходимые меры для оперативного прохода россиян через эти пункты пропуска", - указал глава ОСИГ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха
09:17
 
ТуризмКраснодарский крайЧП на Крымском мостуРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Республика КрымНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала