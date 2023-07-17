https://ria.ru/20230717/krym-1884559627.html
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым - РИА Новости, 17.07.2023
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:06
2023-07-17T11:06
2023-07-17T11:34
туризм
краснодарский край
чп на крымском мосту
российский союз туриндустрии (рст)
республика крым
новости - туризм
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Аннулирований еще нет, еще рано. Но они будут, и они будут по разного рода причинам. Как минимум, аннуляции будут со стороны тех, кто направлялся на отдых в Крым, и им нужно перебронировать на другое направление... И объем аннуляции, наверняка, будет немалый", - сказал Уманский. По словам главы Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, массовых отмен нет. "Массового отъезда из мест размещения в Крыму не наблюдается. Сейчас отельеры предоставляют возможность тем, кто должен выезжать сегодня, безвозмездно продлить на день-два размещение, пока разъяснится логистика", - сказал он. Отметив, что накопление туристов через альтернативные маршруты - новые регионы - ожидается к 10.00-11.00 мск. "Нужно принять необходимые меры для оперативного прохода россиян через эти пункты пропуска", - указал глава ОСИГ. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, чп на крымском мосту, российский союз туриндустрии (рст), республика крым, новости - туризм
Туризм, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту, Российский союз туриндустрии (РСТ), Республика Крым, Новости - Туризм
Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым
Президент РСТ Уманский: аннуляции туров в Крым пока не начались
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Туристы пока не начали аннулировать туры в Крым, но отмены бронирований будут, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
«
"Аннулирований еще нет, еще рано. Но они будут, и они будут по разного рода причинам. Как минимум, аннуляции будут со стороны тех, кто направлялся на отдых в Крым, и им нужно перебронировать на другое направление... И объем аннуляции, наверняка, будет немалый", - сказал Уманский.
По словам главы Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, массовых отмен нет. "Массового отъезда из мест размещения в Крыму не наблюдается. Сейчас отельеры предоставляют возможность тем, кто должен выезжать сегодня, безвозмездно продлить на день-два размещение, пока разъяснится логистика", - сказал он.
Отметив, что накопление туристов через альтернативные маршруты - новые регионы - ожидается к 10.00-11.00 мск. "Нужно принять необходимые меры для оперативного прохода россиян через эти пункты пропуска", - указал глава ОСИГ.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края
. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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