Рейтинг@Mail.ru
РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 17.07.2023 (обновлено: 14:25 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/krym-1884544870.html
РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом
РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом - РИА Новости, 17.07.2023
РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом
РЖД создан штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом, его возглавляет гендиректор холдинга Олег Белозёров, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:02
2023-07-17T14:25
общество
олег белозеров
ржд
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_239ee4824c717ee5b08785b12c5e24cd.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД создан штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом, его возглавляет гендиректор холдинга Олег Белозёров, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "В ОАО "РЖД" создан штаб во главе с генеральным директором Олегом Белозёровым по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом", - отмечается в сообщении.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на Крымском мосту.Железнодорожное (на данный момент восстановлено) и автомобильное движение по мосту были приостановлены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.
https://ria.ru/20230717/poezd-1884544159.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882323747_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_7ff24765c1879d04a4e955844263fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег белозеров, ржд, белгородская область
Общество, Олег Белозеров, РЖД, Белгородская область
РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом

РЖД создала штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом после ЧП

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД создан штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом, его возглавляет гендиректор холдинга Олег Белозёров, говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
"В ОАО "РЖД" создан штаб во главе с генеральным директором Олегом Белозёровым по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом", - отмечается в сообщении.
Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на Крымском мосту.
Железнодорожное (на данный момент восстановлено) и автомобильное движение по мосту были приостановлены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.
Поезд прошел по Крымскому мосту после возобновления железнодорожного движения - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Поезд из Тамани отправился по Крымскому мосту на полуостров
09:57
 
ОбществоОлег БелозеровРЖДБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала