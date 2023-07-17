https://ria.ru/20230717/krym-1884544870.html

РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом

РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом - РИА Новости, 17.07.2023

РЖД создала штаб по железнодорожному сообщению с Крымом

РЖД создан штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом, его возглавляет гендиректор холдинга Олег Белозёров, говорится в сообщении... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:02

2023-07-17T10:02

2023-07-17T14:25

общество

олег белозеров

ржд

белгородская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД создан штаб по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом, его возглавляет гендиректор холдинга Олег Белозёров, говорится в сообщении компании в Telegram-канале. "В ОАО "РЖД" создан штаб во главе с генеральным директором Олегом Белозёровым по обеспечению устойчивости железнодорожного сообщения с Крымом", - отмечается в сообщении.Ранее в понедельник глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о ЧП на Крымском мосту.Железнодорожное (на данный момент восстановлено) и автомобильное движение по мосту были приостановлены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

https://ria.ru/20230717/poezd-1884544159.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, олег белозеров, ржд, белгородская область