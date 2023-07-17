https://ria.ru/20230717/koreya-1884524389.html

Южная Корея не меняет позицию о поставках оружия Киеву, сообщают СМИ

Южная Корея не меняет позицию о поставках оружия Киеву, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.07.2023

Южная Корея не меняет позицию о поставках оружия Киеву, сообщают СМИ

Позиция правительства Южной Кореи относительно непредоставления Украине летательного вооружения остается неизменной, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:17

2023-07-17T07:17

2023-07-17T07:17

в мире

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юн сок ель

специальная военная операция на украине

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ТОКИО, 17 июл - РИА Новости. Позиция правительства Южной Кореи относительно непредоставления Украине летательного вооружения остается неизменной, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на заявление представителя минобороны Чон Ха Гю. "Изменений в позиции правительства о том, что Южная Корея не предоставляет летательные вооружения, нет", - отметил он. Накануне администрация президента Южной Кореи Юн Сок Ёля сообщила журналистам о его прибытии на Украину с необъявленным заранее визитом. Глава Южной Кореи вместе с супругой посетил Бучу и Ирпень и потом провел переговоры с Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Зеленский заявил, что пригласил Южную Корею присоединиться к декларации стран G7 по поддержке Украины и принять участие в глобальном "саммите мира". В свою очередь Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея в 2023 году выделит 150 миллионов долларов на помощь Украине. После этого первый заместитель южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё сообщил, что по итогам визита президента Южной Кореи на Украину подготовлено девять пакетов помощи: три в сфере безопасности, три в гуманитарной сфере и три в области восстановления, а также разрабатываются планы сотрудничества двух стран в области оборонных проектов. По его словам, Украина также попросила южнокорейский бизнес инвестировать в строительство заводов по производству аккумуляторных батарей и электромобилей. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html

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в мире, украина, южная корея, юн сок ель