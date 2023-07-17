https://ria.ru/20230717/kontseptsiya-1884696621.html

Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи

Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи - РИА Новости, 17.07.2023

Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи

Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит привлечь в нее бизнес - и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:39

2023-07-17T16:39

2023-07-17T16:39

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

олег белозеров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

михаил мишустин

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878845825_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_5d410f8c6414430421ceb26e8671d5bf.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит привлечь в нее бизнес - и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Правительство РФ подготовило концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций в России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса, пояснил глава правительства. Технологии квантовых коммуникаций позволяют передавать данные на большие расстояния "абсолютно защищенным образом", отметил Чернышенко. Однако низкий уровень регулирования этой области сдерживал ее развитие, добавил вице-премьер. Работа над концепцией шла в рамках реализации дорожной карты по квантовым коммуникациям, ранее утвержденной правительством, отметил Чернышенко. Он поблагодарил за сотрудничество руководителей ОАО "РЖД" Олега Белозерова и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева. "Концепция была разработана в сжатые сроки, на 10 месяцев раньше запланированного, что подтверждает приоритетность квантовых решений для технологического развития страны", - отметил Чернышенко. Утверждение концепции позволит привлечь в отрасль квантовых коммуникаций новых инвесторов и потребителей, в том числе из коммерческого сектора, сегодня высокий интерес к квантовым технологиям проявляют крупные банки и сотовые операторы, рассказал вице-премьер. "Документ также предполагает институт страхования ответственности, чтобы обеспечить защиту прав всех участников рынка", - пояснил Чернышенко. Президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на пленарном заседании Форума будущих технологий, предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. В нацпроект, в числе прочего, войдет развитие квантовых систем связи, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.

https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884076938.html

https://ria.ru/20230715/chasy-1884320663.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, олег белозеров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил мишустин, ржд