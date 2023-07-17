Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи
Чернышенко: концепция регулирования квантовой связи позволит привлечь бизнес в отрасль
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит привлечь в нее бизнес - и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Правительство РФ подготовило концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций в России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса, пояснил глава правительства.
Технологии квантовых коммуникаций позволяют передавать данные на большие расстояния "абсолютно защищенным образом", отметил Чернышенко. Однако низкий уровень регулирования этой области сдерживал ее развитие, добавил вице-премьер. Работа над концепцией шла в рамках реализации дорожной карты по квантовым коммуникациям, ранее утвержденной правительством, отметил Чернышенко. Он поблагодарил за сотрудничество руководителей ОАО "РЖД" Олега Белозерова и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.
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"Концепция была разработана в сжатые сроки, на 10 месяцев раньше запланированного, что подтверждает приоритетность квантовых решений для технологического развития страны", - отметил Чернышенко. Утверждение концепции позволит привлечь в отрасль квантовых коммуникаций новых инвесторов и потребителей, в том числе из коммерческого сектора, сегодня высокий интерес к квантовым технологиям проявляют крупные банки и сотовые операторы, рассказал вице-премьер.
"Документ также предполагает институт страхования ответственности, чтобы обеспечить защиту прав всех участников рынка", - пояснил Чернышенко.
Президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на пленарном заседании Форума будущих технологий, предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. В нацпроект, в числе прочего, войдет развитие квантовых систем связи, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.