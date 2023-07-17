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Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи - РИА Новости, 17.07.2023
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16:39 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/kontseptsiya-1884696621.html
Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи
Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи - РИА Новости, 17.07.2023
Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи
Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит привлечь в нее бизнес - и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:39
2023-07-17T16:39
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
олег белозеров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
михаил мишустин
ржд
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит привлечь в нее бизнес - и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Правительство РФ подготовило концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций в России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса, пояснил глава правительства. Технологии квантовых коммуникаций позволяют передавать данные на большие расстояния "абсолютно защищенным образом", отметил Чернышенко. Однако низкий уровень регулирования этой области сдерживал ее развитие, добавил вице-премьер. Работа над концепцией шла в рамках реализации дорожной карты по квантовым коммуникациям, ранее утвержденной правительством, отметил Чернышенко. Он поблагодарил за сотрудничество руководителей ОАО "РЖД" Олега Белозерова и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева. "Концепция была разработана в сжатые сроки, на 10 месяцев раньше запланированного, что подтверждает приоритетность квантовых решений для технологического развития страны", - отметил Чернышенко. Утверждение концепции позволит привлечь в отрасль квантовых коммуникаций новых инвесторов и потребителей, в том числе из коммерческого сектора, сегодня высокий интерес к квантовым технологиям проявляют крупные банки и сотовые операторы, рассказал вице-премьер. "Документ также предполагает институт страхования ответственности, чтобы обеспечить защиту прав всех участников рынка", - пояснил Чернышенко. Президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на пленарном заседании Форума будущих технологий, предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. В нацпроект, в числе прочего, войдет развитие квантовых систем связи, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.
https://ria.ru/20230713/tekhnologii-1884076938.html
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, олег белозеров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил мишустин, ржд
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Олег Белозеров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Михаил Мишустин, РЖД
Чернышенко рассказал о концепции регулирования квантовой связи

Чернышенко: концепция регулирования квантовой связи позволит привлечь бизнес в отрасль

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Концепция регулирования отрасли квантовых коммуникаций позволит привлечь в нее бизнес - и в качестве инвестора, и в качестве потребителя технологических решений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Правительство РФ подготовило концепцию регулирования отрасли квантовых коммуникаций в России до 2030 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Технологии квантовых коммуникаций применяются для повышения надежности сетей связи в системах государственного управления и передачи сведений, значимых для граждан и бизнеса, пояснил глава правительства.
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Технологии квантовых коммуникаций позволяют передавать данные на большие расстояния "абсолютно защищенным образом", отметил Чернышенко. Однако низкий уровень регулирования этой области сдерживал ее развитие, добавил вице-премьер. Работа над концепцией шла в рамках реализации дорожной карты по квантовым коммуникациям, ранее утвержденной правительством, отметил Чернышенко. Он поблагодарил за сотрудничество руководителей ОАО "РЖД" Олега Белозерова и госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева.
«
"Концепция была разработана в сжатые сроки, на 10 месяцев раньше запланированного, что подтверждает приоритетность квантовых решений для технологического развития страны", - отметил Чернышенко. Утверждение концепции позволит привлечь в отрасль квантовых коммуникаций новых инвесторов и потребителей, в том числе из коммерческого сектора, сегодня высокий интерес к квантовым технологиям проявляют крупные банки и сотовые операторы, рассказал вице-премьер.
"Документ также предполагает институт страхования ответственности, чтобы обеспечить защиту прав всех участников рынка", - пояснил Чернышенко.
Президент России Владимир Путин, выступая на минувшей неделе на пленарном заседании Форума будущих технологий, предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный до 2030 года. В нацпроект, в числе прочего, войдет развитие квантовых систем связи, которые, по прогнозам, смогут передавать информацию в режиме реального времени. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.
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ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий ЧернышенкоОлег БелозеровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Михаил МишустинРЖД
 
 
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