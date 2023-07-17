https://ria.ru/20230717/kadastr-1884676382.html

В МО упростят процедуру по снятию недвижимости с кадастрового госучета

В МО упростят процедуру по снятию недвижимости с кадастрового госучета - РИА Новости, 17.07.2023

В МО упростят процедуру по снятию недвижимости с кадастрового госучета

В Московской области упростят процедуру по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового реестра, сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:35

2023-07-17T15:35

2023-07-17T15:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Московской области упростят процедуру по снятию объектов недвижимости с государственного кадастрового реестра, сообщил телеканал "360" со ссылкой на Управление Росреестра по региону.Теперь заявитель будет получать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, которая содержит внесенные в ЕГРН данные о прекращении существования объекта недвижимости.По словам начальника отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольги Козловой, проект направлен на повышение качества услуг."Проект нового сервиса по снятию с государственного кадастрового учета объектов недвижимого имущества направлен на повышение качества предоставления услуг для граждан региона", – обратила внимание Козлова.Она добавила, что снятие с кадастрового учета объекта недвижимости будет бесплатным.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)