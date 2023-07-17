https://ria.ru/20230717/frantsiya-1884682228.html

Жители коммун во Франции остались без бассейнов из-за цен на электроэнергию

Жители коммун во Франции остались без бассейнов из-за цен на электроэнергию - РИА Новости, 17.07.2023

Жители коммун во Франции остались без бассейнов из-за цен на электроэнергию

В преддверии наступления рекордно высоких летних температур власти небольших коммун во Франции вынуждены отказываться от обслуживания городских бассейнов из-за... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:53

2023-07-17T15:53

2023-07-17T15:53

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ПАРИЖ, 17 июл – РИА Новости. В преддверии наступления рекордно высоких летних температур власти небольших коммун во Франции вынуждены отказываться от обслуживания городских бассейнов из-за подорожавшей электроэнергии, пишет издание Monde. "Небольшим коммунам все сложнее обеспечивать работу муниципальных бассейнов, ставших жертвами возросших цен на электричество, ограничений на использование воды и зачастую недостатка тренеров по плаванию", - пишет СМИ. Так, власти города Декарт в центральном департаменте Эндр и Луара были вынуждены закрыть городской бассейн, несмотря на возмущение жителей. В разгар летних каникул 3,3 тысячи жителей коммуны остались без главного средства спасения от жары. Обычно открытый с мая по август, аквацентр с пятью бассейнами был гордостью Декарта. Петицию против закрытия бассейна подписали 1345 человек – больше трети населения коммуны, однако мэрия была вынуждена закрыть учреждение. "Цены на электричество увеличились в 2,5 раза, цены на газ в 3,4 раза. Наши счета выросли с 44 до 63 тысяч евро. Мы закрываем его не от хорошей жизни", - сообщил мэр коммуны Бруно Меро. Та же судьба коснулась бассейнов в коммуне Сент-Мор-де-Турен и Иль-Бушар. Власти намерены создать на их месте скейт-парк и площадку для падел-тенниса. Как пишет газета, с момента усугубления энергетического кризиса осенью 2022-го года более 30 бассейнов и аквапарков в метрополии были закрыты. Закрылся, в том числе, и самый большой по посещаемости бассейн Парижа, расположенный в спортивном центре Pailleron в 19-м округе Парижа. Бассейны, продолжившие работу, были вынуждены понизить температуру воды и воздуха, чтобы снизить счета за электроэнергию. Другим фактором, осложняющим работу аквацентров, являются ограничения на использование воды, введенные в ряде французских департаментов из-за риска засухи на фоне высоких температур. Отмечается, что закрытие городских бассейнов послужило росту спроса на индивидуальные бассейны. Ранее в понедельник национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупредила о наступлении рекордной жары в ряде регионов страны. По данным "Метео-Франс", июнь 2023 года стал вторым самым жарким июнем во Франции за период с 1900 по 2023 год после 2003 года, таким образом этот месяц стал самым жарким за последние 20 лет. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html

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в мире, россия, франция, владимир путин, париж