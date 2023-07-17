https://ria.ru/20230717/fotovystavka-1884696319.html

Хоценко открыл фотовыставку о конфликте в Донбассе, Запорожье и Херсонщине

Хоценко открыл фотовыставку о конфликте в Донбассе, Запорожье и Херсонщине - РИА Новости, 17.07.2023

Хоценко открыл фотовыставку о конфликте в Донбассе, Запорожье и Херсонщине

Глава Омской области Виталий Хоценко открыл выставку "Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца", посвященную конфликту в Донбассе, рассказали РИА... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:51

2023-07-17T16:51

2023-07-17T16:51

омская область

виталий хоценко

омская область

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ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко открыл выставку "Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца", посвященную конфликту в Донбассе, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Автором выставки стал российский журналист Александр Малькевич. Он несколько лет назад работал в Омской области. Автору выставки удалось через объектив запечатлеть разрушения войны и мирную жизнь людей Донбасса, Запорожья и Херсонщины. "Эти живые фотографии напомнили время моей работы в Донецкой Народной Республике. Заново погрузился в воспоминания, когда, невзирая на регулярные обстрелы со стороны Украины, люди продолжают жить и работать, восстанавливать из руин мирную жизнь. Увидел здесь очень много знакомых мест. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей посмотрели на ту действительность, которая на западных рубежах нашей границы происходит. История делается объективами фотоаппаратов. Лучше один раз увидеть фотографию, чем сказать тысячу слов", - сказал Виталий Хоценко. Выставка экспонирована в историческом парк "Россия-Моя история". В экспозицию вошло более 300 фоторабот. Омск стал первым городом, где выставка представлена в таком масштабе, далее экспозицию смогут увидеть жители и других регионов России.

https://ria.ru/20230419/svo-1866353262.html

омская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

виталий хоценко, омская область