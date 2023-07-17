Хоценко открыл фотовыставку о конфликте в Донбассе, Запорожье и Херсонщине
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области / Глава Омской области Виталий Хоценко открыл выставку "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца", посвященную конфликту в Донбассе
Глава Омской области Виталий Хоценко открыл выставку "Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца", посвященную конфликту в Донбассе
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко открыл выставку "Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца", посвященную конфликту в Донбассе, рассказали РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Автором выставки стал российский журналист Александр Малькевич. Он несколько лет назад работал в Омской области. Автору выставки удалось через объектив запечатлеть разрушения войны и мирную жизнь людей Донбасса, Запорожья и Херсонщины.
"Эти живые фотографии напомнили время моей работы в Донецкой Народной Республике. Заново погрузился в воспоминания, когда, невзирая на регулярные обстрелы со стороны Украины, люди продолжают жить и работать, восстанавливать из руин мирную жизнь. Увидел здесь очень много знакомых мест. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей посмотрели на ту действительность, которая на западных рубежах нашей границы происходит. История делается объективами фотоаппаратов. Лучше один раз увидеть фотографию, чем сказать тысячу слов", - сказал Виталий Хоценко.