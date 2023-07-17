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Керамический фонтан впервые за 40 лет заработал на ВДНХ в Москве

Керамический фонтан впервые за 40 лет заработал на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 20.07.2023

Керамический фонтан впервые за 40 лет заработал на ВДНХ в Москве

Керамический фонтан впервые за 40 лет заработал в этом году на ВДНХ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-17T20:49

2023-07-17T20:49

2023-07-20T14:52

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Керамический фонтан впервые за 40 лет заработал в этом году на ВДНХ в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Исторический фонтан впервые за 40 лет заработал в этом году на ВДНХ. Керамический фонтан находится около павильона № 30 "Микробиологическая промышленность". Главный мотив скульптурного оформления – различные масличные растения. Верхняя чаша сделана в виде одного крупного цветка подсолнечника, а постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и листьев", - говорится в сообщении. Отмечается, что фонтан возвели в начале 1950-х годов по проекту архитектора В.М. Таушканова и инженера Н.В. Орехова. Более 40 лет фонтан не работал и был почти полностью разрушен. "Специалисты бережно отреставрировали фонтан по сохранившимся фрагментам и архивным материалам – почти все керамические детали заново отливали в мастерской. Крупные керамические детали выполнены в технике восстановительного обжига – это сложный и непредсказуемый процесс, которым владеют немногие керамисты. Проложили новые инженерные коммуникации и заменили оборудование", - добавили в сообщении комплекса.

https://ria.ru/20230429/fontany-1869396975.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, фонтаны, вднх