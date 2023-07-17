https://ria.ru/20230717/evakuatsiya-1884661309.html

Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов

Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов - РИА Новости, 17.07.2023

Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов

Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Чугуевского района, сообщил в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:42

2023-07-17T14:42

2023-07-17T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

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чугуевский район

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Чугуевского района, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. "На совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. Всего на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе по меньшей мере с одним из родителей или другим опекуном", - написал Синегубов. Он отметил, что все эвакуированные семьи будет обеспечены временным жильем, гуманитарной помощью. Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов. В конце марта мэр населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856454828.html

харьковская область

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чугуевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, чугуевский район