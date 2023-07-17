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Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов - РИА Новости, 17.07.2023
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14:42 17.07.2023 (обновлено: 14:43 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/evakuatsiya-1884661309.html
Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов
Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов - РИА Новости, 17.07.2023
Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов
Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Чугуевского района, сообщил в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:42
2023-07-17T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
чугуевский район
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Чугуевского района, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. "На совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. Всего на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе по меньшей мере с одним из родителей или другим опекуном", - написал Синегубов. Он отметил, что все эвакуированные семьи будет обеспечены временным жильем, гуманитарной помощью. Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов. В конце марта мэр населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856454828.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, чугуевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Чугуевский район
Власти Харьковской области эвакуируют детей из девяти населенных пунктов

Глава ОВА Синегубов: детей из девяти населенных пунктов Харьковской области эвакуируют

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭвакуация детей
Эвакуация детей - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Эвакуация детей. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Совет обороны Харьковской области Украины принял решение об обязательной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Чугуевского района, сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«
"На совете обороны области приняли решение об обязательной эвакуации детей из отдельных девяти населенных пунктов Волчанской общины Чугуевского района. Всего на территории Волчанской городской общины находятся 194 ребенка, из которых в городе Волчанск - 144. Их необходимо эвакуировать в более безопасные населенные пункты области вместе по меньшей мере с одним из родителей или другим опекуном", - написал Синегубов.
Он отметил, что все эвакуированные семьи будет обеспечены временным жильем, гуманитарной помощью.
Ранее в апреле минреинтеграции Украины объявило о принудительной эвакуации детей из 21 населенного пункта на подконтрольной Киеву части ДНР, не приводя точного списка городов. В конце марта мэр населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации из города коммунальщиков, он также посоветовал жителей покинуть город.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаЧугуевский район
 
 
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