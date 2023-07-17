https://ria.ru/20230717/eksportery-1884667210.html

Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами

Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами - РИА Новости, 17.07.2023

Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами

Порядка 133 тысяч малых и средних компаний в России к экспорту готовы, а 47% из них уже экспортируют, заявила генеральный директор Российского экспортного... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:07

2023-07-17T15:07

2023-07-17T15:07

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

экономика

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Порядка 133 тысяч малых и средних компаний в России к экспорту готовы, а 47% из них уже экспортируют, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на круглом столе "Поддержка экспорта МСП в новых условиях" в Госдуме. "Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 6,2 миллиона субъектов МСП. Всего 1% - 62,5 тысячи из них являются экспортерами, это на 13% больше, чем было в 2021. По нашим оценкам экспортной зрелости и потенциала, к экспорту в краткосрочной перспективе готовы 133 тысяч МСП, а 47% из них уже экспортируют. При этом, в долгосрочной перспективе потенциал может быть расширен в несколько раз, но это потребует комплексной поддержки компаний не только в части экспорта, но и их роста на внутреннем рынке, а также их технологического потенциала", - сказала Никишина. По ее словам, сегмент МСП обладает колоссальным экспортным потенциалом. Она указала, что с каждым годом количество таких экспортеров увеличивается, и сейчас каждый шестой доллар несырьевого неэнергетического экспорта реализован именно МСП.

https://ria.ru/20230713/rets-1884121499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика