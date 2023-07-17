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Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами - РИА Новости, 17.07.2023
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15:07 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/eksportery-1884667210.html
Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами
Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами - РИА Новости, 17.07.2023
Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами
Порядка 133 тысяч малых и средних компаний в России к экспорту готовы, а 47% из них уже экспортируют, заявила генеральный директор Российского экспортного... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:07
2023-07-17T15:07
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
экономика
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Порядка 133 тысяч малых и средних компаний в России к экспорту готовы, а 47% из них уже экспортируют, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на круглом столе "Поддержка экспорта МСП в новых условиях" в Госдуме. "Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 6,2 миллиона субъектов МСП. Всего 1% - 62,5 тысячи из них являются экспортерами, это на 13% больше, чем было в 2021. По нашим оценкам экспортной зрелости и потенциала, к экспорту в краткосрочной перспективе готовы 133 тысяч МСП, а 47% из них уже экспортируют. При этом, в долгосрочной перспективе потенциал может быть расширен в несколько раз, но это потребует комплексной поддержки компаний не только в части экспорта, но и их роста на внутреннем рынке, а также их технологического потенциала", - сказала Никишина. По ее словам, сегмент МСП обладает колоссальным экспортным потенциалом. Она указала, что с каждым годом количество таких экспортеров увеличивается, и сейчас каждый шестой доллар несырьевого неэнергетического экспорта реализован именно МСП.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Россия, Экономика

Около 133 тысяч компаний МСП России могут стать или уже стали экспортерами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Порядка 133 тысяч малых и средних компаний в России к экспорту готовы, а 47% из них уже экспортируют, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, выступая на круглом столе "Поддержка экспорта МСП в новых условиях" в Госдуме.
"Сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 6,2 миллиона субъектов МСП. Всего 1% - 62,5 тысячи из них являются экспортерами, это на 13% больше, чем было в 2021. По нашим оценкам экспортной зрелости и потенциала, к экспорту в краткосрочной перспективе готовы 133 тысяч МСП, а 47% из них уже экспортируют. При этом, в долгосрочной перспективе потенциал может быть расширен в несколько раз, но это потребует комплексной поддержки компаний не только в части экспорта, но и их роста на внутреннем рынке, а также их технологического потенциала", - сказала Никишина.
По ее словам, сегмент МСП обладает колоссальным экспортным потенциалом. Она указала, что с каждым годом количество таких экспортеров увеличивается, и сейчас каждый шестой доллар несырьевого неэнергетического экспорта реализован именно МСП.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияЭкономика
 
 
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