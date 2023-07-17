https://ria.ru/20230717/dvornyagi-1884695551.html
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2023
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье
Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:34
2023-07-17T16:34
2023-07-17T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура помогает обезопасить жителей региона от агрессивных собак, при этом контролируя их численность, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев. Для регулирования численности животных без владельцев на территории Московской области работает программа ОСВВ – отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. Животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. На ухо ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ. После проведения всех мероприятий животных выпускают в прежнюю среду обитания", - отметили в ведомстве. По данным минсельхозпрода региона, для отлова собак органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями на проведение вышеуказанных процедур. Однако если дальнейшее поведение животных остается агрессивным, их оставляют на пожизненное содержание в приюте. "Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон, и они становятся более спокойными", - рассказал курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Только за предыдущую неделю были отловлены 200 бездомных собак в 59 муниципальных образованиях, сообщили в минсельхозпроде Подмосковья.
https://ria.ru/20230309/sobaki-1856702933.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура помогает обезопасить жителей региона от агрессивных собак, при этом контролируя их численность, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«
"В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев. Для регулирования численности животных без владельцев на территории Московской области работает программа ОСВВ – отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. Животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. На ухо ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ. После проведения всех мероприятий животных выпускают в прежнюю среду обитания", - отметили в ведомстве.
По данным минсельхозпрода региона, для отлова собак органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями на проведение вышеуказанных процедур. Однако если дальнейшее поведение животных остается агрессивным, их оставляют на пожизненное содержание в приюте.
«
"Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон, и они становятся более спокойными", - рассказал курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Только за предыдущую неделю были отловлены 200 бездомных собак в 59 муниципальных образованиях, сообщили в минсельхозпроде Подмосковья.
Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак