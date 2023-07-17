https://ria.ru/20230717/dvornyagi-1884695551.html

Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье

Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2023

Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье

Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:34

2023-07-17T16:34

2023-07-17T16:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура помогает обезопасить жителей региона от агрессивных собак, при этом контролируя их численность, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев. Для регулирования численности животных без владельцев на территории Московской области работает программа ОСВВ – отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. Животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. На ухо ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ. После проведения всех мероприятий животных выпускают в прежнюю среду обитания", - отметили в ведомстве. По данным минсельхозпрода региона, для отлова собак органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями на проведение вышеуказанных процедур. Однако если дальнейшее поведение животных остается агрессивным, их оставляют на пожизненное содержание в приюте. "Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон, и они становятся более спокойными", - рассказал курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Только за предыдущую неделю были отловлены 200 бездомных собак в 59 муниципальных образованиях, сообщили в минсельхозпроде Подмосковья.

https://ria.ru/20230309/sobaki-1856702933.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов