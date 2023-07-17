Рейтинг@Mail.ru
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:34 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/dvornyagi-1884695551.html
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2023
Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье
Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:34
2023-07-17T16:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c259d52feafa0f489fc761d04994c0.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура помогает обезопасить жителей региона от агрессивных собак, при этом контролируя их численность, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев. Для регулирования численности животных без владельцев на территории Московской области работает программа ОСВВ – отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. Животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. На ухо ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ. После проведения всех мероприятий животных выпускают в прежнюю среду обитания", - отметили в ведомстве. По данным минсельхозпрода региона, для отлова собак органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями на проведение вышеуказанных процедур. Однако если дальнейшее поведение животных остается агрессивным, их оставляют на пожизненное содержание в приюте. "Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон, и они становятся более спокойными", - рассказал курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Только за предыдущую неделю были отловлены 200 бездомных собак в 59 муниципальных образованиях, сообщили в минсельхозпроде Подмосковья.
https://ria.ru/20230309/sobaki-1856702933.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833907630_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e7bbd806489badedaccba830ed0b95bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Более 6000 дворняг стерилизованы, чипированы и отпущены в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБездомная собака с чипом на ухе
Бездомная собака с чипом на ухе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Бездомная собака с чипом на ухе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 6 тысяч бездомных животных в Подмосковье были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и выпущены в прежнюю среду обитания с начала года, такая процедура помогает обезопасить жителей региона от агрессивных собак, при этом контролируя их численность, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«
"В Подмосковье с начала года отловлено более 6 тысяч собак без владельцев. Для регулирования численности животных без владельцев на территории Московской области работает программа ОСВВ – отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания. Животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. На ухо ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ. После проведения всех мероприятий животных выпускают в прежнюю среду обитания", - отметили в ведомстве.
По данным минсельхозпрода региона, для отлова собак органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями на проведение вышеуказанных процедур. Однако если дальнейшее поведение животных остается агрессивным, их оставляют на пожизненное содержание в приюте.
«
"Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон, и они становятся более спокойными", - рассказал курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Только за предыдущую неделю были отловлены 200 бездомных собак в 59 муниципальных образованиях, сообщили в минсельхозпроде Подмосковья.
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Подмосковные стройки проверят на предмет выявления бездомных собак
9 марта, 11:30
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала