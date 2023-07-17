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Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября - РИА Новости, 17.07.2023

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября, заявил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T21:36

2023-07-17T21:36

2023-07-17T21:36

специальная военная операция на украине

россия

ростов

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

владимир путин

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста. "Мы уже приступили мобилизации строителей и проектировщиков. У нас уже приезжают мостотряды, специалисты из институтов, специалисты по проведению ремонтных работ. В Ростове проводится укомплектация специальных сооружений для сборки площадок, укрупненной сборки пролетных строений. В Воронежской области мы уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. Предварительно планируем восстановить двустороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй стороне – к 1 ноября", - сказал Хуснуллин.

россия

ростов

воронежская область

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россия, ростов, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, владимир путин, воронежская область, происшествия