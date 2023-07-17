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Движение по Крымскому мосту запустят в реверсивном режиме по одной полосе

Движение по Крымскому мосту запустят в реверсивном режиме по одной полосе - РИА Новости, 17.07.2023

Движение по Крымскому мосту запустят в реверсивном режиме по одной полосе

Движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T20:17

2023-07-17T20:17

2023-07-17T20:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

происшествия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Движение по Крымскому мосту сначала будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание по ситуации в районе Крымского моста, который утром подвергся террористической атаке со стороны Украины. На совещании Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. "За следующие сутки планируем восстановить полностью освещение… До двенадцати часов закончим все эти работы… Если все пройдет нормально, запускаем сначала легковые машины три тонны тестовые, потом запускаем машины пять тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины… Жители, водители на парковках задают вопрос, когда мы это начнем. Вот к часу ночи у нас будет полная картина", - сказал Хуснуллин.

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россия, украина, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, происшествия, владимир путин