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Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время - РИА Новости, 17.07.2023
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16:16 17.07.2023 (обновлено: 16:46 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884689494.html
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время - РИА Новости, 17.07.2023
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымского мосту примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:16
2023-07-17T16:46
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
республика крым
новости - туризм
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымского мосту примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение", - сказал Хуснуллин журналистам.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, республика крым, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Республика Крым, Новости - Туризм
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время

Хуснуллин: решение об автомобильном движении по Крымскому мосту примут в ближайшие часы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымского мосту примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение", - сказал Хуснуллин журналистам.
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ЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
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