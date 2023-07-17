https://ria.ru/20230717/dvizhenie-1884689494.html
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время - РИА Новости, 17.07.2023
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымского мосту примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:16
2023-07-17T16:16
2023-07-17T16:46
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
республика крым
новости - туризм
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ТАМАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Решение о возможности запуска автомобильного движения по Крымского мосту примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов и будет решение", - сказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20230717/most-1884658696.html
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин, республика крым, новости - туризм
ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Республика Крым, Новости - Туризм
Решение о движении автомобилей по Крымскому мосту примут в ближайшее время
Хуснуллин: решение об автомобильном движении по Крымскому мосту примут в ближайшие часы